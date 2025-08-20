Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja uhapšen je policijski službenik Policijske uprave Jagodina.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Jagodina, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su osam osoba.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja uhapšen je policijski službenik Policijske uprave Jagodina N. R. (1991), dok se fizička lica Z. V. (1975), U. K. (1994) i M. Lj. (1990) terete za krivično djelo zloupotreba službenog položaja u pomaganju.

Takođe, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo falsifikovanje isprave uhapšeni su L. P. (2002), M. Ž. (1963), M. A. (1982) i B. M. (2000).

Kako se sumnja, N. R. je od 4. 3. 2022. do 10. 9. 2024. godine u dogovoru sa Z. V, U. K. i M. Lj, prilikom postupanja po ukupno trinaest zahtjeva za zamjenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije, iste pozitivno riješio, iako je znao da su fizička lica u upravnom postupku kao dokaz o položenom vozačkom ispitu za određenu kategoriju vozila, priložile falsifikovanu inostranu vozačku dozvolu neke od zemalja članica Evropske unije ili Švajcarske Konfederacije, koje su im prethodno pribavili navedeni saučesnici, kao i da nisu bili ispunjeni svi uslovi propisani zakonom.

Potom, kako se sumnja, N. R. zamijenjene falsifikovane inostrane vozačke dozvole nije proslijedio naznačenom inostranom organu izdavanja, što je, prema Pravilniku o vozačkim dozvolama, bio u obavezi da uradi.

L. P, M. Ž, M. A. i B. M. su najprije uz pomoć Z. V, U. K. i M. Lj. stekli uslov da se prijave na teritoriji Svilajnca i prema njihovim instrukcijama i davanjem izvjesne količine novca su, kako se sumnja, dalje upućivani kod N. R. radi zamjene falsifikovanih inostranih vozačkih dozvola za srpske, koje on dalje nije uputio nadležnim organima na provjeru autentičnosti.

Takođe, policijski službenik N. R. se sumnjiči da u periodu od avgusta do sredine septembra 2022. godine, u Policijskoj stanici Svilajnac, prilikom postupanja po naredbi Prekršajnog suda u Jagodini i presudi istog suda, nije preduzeo službene radnje da se od jednog kažnjenog vozača iz Svilajnca oduzme vozačka dozvola, iako su za to postojali zakonski uslovi.

Kako se sumnja, N. R. je u evidenciju Jedinstvenog informacionog sistema MUP-a unio netačne podatke o dužini trajanja izrečene zaštitne mjere zabrana upravljanja motornim vozilom "B" kategorije, tako što je evidentirao da ona traje tri umjesto jedanaest mjeseci, pa je kažnjenom vozaču pribavio korist u vidu neoduzimanja vozačke dozvole i umanjenja dužine trajanja zaštitne mjere za osam mjeseci.

Osumnjičenima N. R, Z. V, U. K. i M. Lj. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su L. P, M. Ž, M. A. i B. M, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.