Crnogorskog državljanina terete da je pokušao da prokrijumčari 12,6 kilograma marihuane u Bosnu i Hercegovinu (BiH)

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sve se dogodilo na graničnom prelazu Hum, a krijumčarena opojna droga je otkrivena je pregledom vozila Mercedes, nacionalnih oznaka Crne Gore, kojim je upravljao D. U. (25), državljanin Crne Gore, prenosi Klix.ba.

“Naime, nakon što su pripadnici Granične policije BiH u vozilu uočili PVC kese sa sadržajem marihuane, o događaju su obaviješteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, prema čijim je naredbama izvršen pretres osobe i vozila, a osumnjičeni uhapšen”, navodi se u saopštenju policije BiH, navodi Klix.

Pretresom vozila otkrivena su 23 pakovanja opojne droge na više skrivenih mjesta u vozilu i to ispod zadnjeg sjedišta, u prtljažniku automobila i u podu vozila, prenosi Klix.ba.

“Državljanin Crne Gore D. U. je, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu “Neovlašten promet opojnih droga”, predat postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH. Zaplijenjena marihuana je privremeno oduzeta, kao i vozilo i drugi dokazni materijali koji mogu koristiti u krivičnom postupku”, zaključuje se u saopštenju.