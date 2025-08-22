Uprava policije (UP) juče je saopštila da je Baranin A.V. (37) uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo - iskorišćavanje djece za pornografiju.

Dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Baru odredio je zadržavanje do 72 časa V.A. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju, saopštili su iz barskog ODT-a, prenose Vijesti.

"Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni svjestan svog djela čije izvršenje je htio i znao da je njegovo djelo zabranjeno preuzimao i posjedovao slike pornografske sadržine za čiju proizvodnju su iskorišćena djeca, na način što je preuzeo 311 fotografija pornografskog sadržaja, te iste čuvao u hard disku lap topa", naveli su.

On je uhapšen, kako su naveli, zahvaljujući aktivnostima službenika policijskog Sektora za borbu protiv kriminala - Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala, na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, zaštite djece i maloljetnika od svih oblika seksualne eksploatacije, te identifikaciji osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz te oblasti, pišu Vijesti.

"Službenici Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala su danas, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Bar, lišili slobode lice A.V. (37), crnogorskog državljanina, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju, na način što je u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu, pribavljao i posjedovao slike pornografskog sadržaja na kojima se nalaze malodobna lica“, navodi se u saopštenju UP.

Oni su o tome juče obavijestili nadležnog državnog tužioca u ODT-u u Baru, koji je naložio da se osumnjičeni A.V. liši slobode i protiv njega podnese krivična prijava zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.