U nastavku aktivnosti službenika Sektora za borbu protiv kriminala - Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala, na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, zaštite djece i maloljetnika od svih oblika seksualne eksploatacije, te identifikaciji osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz ove oblasti, uhapšena je jedna osoba iz Bara, saopštila je policija.

"Službenici Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala su danas, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Bar, lišili slobode lice A.V. (37), crnogorskog državljanina, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju, na način što je u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu, pribavljao i posjedovao slike pornografskog sadržaja na kojima se nalaze malodobna lica", saopštila je Uprava policije.

Sa prikupljenim podacima i obavještenjima upoznat je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji je naložio da se osumnjičeni A.V. uhapsi.

Protiv njega će biti podnijeta krivična prijava zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.