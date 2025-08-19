Troje stranih državljana lakše je povrijeđeno u udesu koji se danas dogodio na Jadranskoj magistrali u Petrovcu, na raskrsnici za Paštrovsku goru

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Odjeljenja bezbjednosti Budva je saopšteno da su u udesu koji se dogodio u 9:55h učestvovala dva vozila kojima su upravljali strani državljani, piše Primorski portal.

„Povrijeđeni su transportovani u Opštu bolnicu Bar i nisu životno ugroženi“, kazali su iz budvanske policije.

Uviđaj na licu mjesta izvršlili su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva i kriminalistički tehničar, a na teren je izašao i dežurni tužilac.