Više osoba je poginulo u današnjoj teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Grčkoj.

Izvor: Instagram/xanthinea.gr

Poginule su tri osobe, a dvije su teško povređene u sudaru kamiona i dva automobila na auto-putu između gradova Komotini i Ksanti u Grčkoj, piše "Prototema". Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u oblasti Egnatija.

Nakon sudara, vozila su se zapalila. Nije poznat uzrok sudara.

Izgorele su tri osobe koje su se nalazile u jednom od automobila. Vozač tog auta je prevezen u bolnicu sa teškim povredama.

Kako su naveli svjedoci, putnici u vozilu su vrištali kada je izbio požar. Vozač kamiona je takođe hospitalizovan i zadobio je ozbiljne povrede.

Putnici iz drugog automobila su lakše povrijeđeni i prevezeni su u bolnicu. Na licu mjesta intervenisala su 22 vatrogasca sa devet vatrogasnih vozila.