Izvor: BN TV/Screenshot

M. K. P. (1998) iz okoline Zrenjanina uhapšen je zbog krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je, sinoć oko 20.25 časova u Ečki, upravljajući automobilom marke "BMV“ pod dejstvom alkohola i benzodiazepina, naletio na dvije biciklistkinje.

Četrdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta, dok je četrdesetsedmogodišnjakinja prevezena u Urgentni centar zrenjaninske bolnice, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.