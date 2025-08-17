Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.
M. K. P. (1998) iz okoline Zrenjanina uhapšen je zbog krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
On se sumnjiči da je, sinoć oko 20.25 časova u Ečki, upravljajući automobilom marke "BMV“ pod dejstvom alkohola i benzodiazepina, naletio na dvije biciklistkinje.
Četrdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta, dok je četrdesetsedmogodišnjakinja prevezena u Urgentni centar zrenjaninske bolnice, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.