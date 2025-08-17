Petar i Filip Useinović nastradali su u nesreći kod Ugrinovaca.

Izvor: privatna arhiva

Rođena braća, Petar (19) i Lazar (17) Useinović nastradala su u petak popodne u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ugrinovci-Batajnica.

Mještani zemunskog naselja Ugrinovci kažu da roditelji ne mogu da ustanu iz kreveta od bola i tuge jer su u trenu ostali bez starijih naslednika.

Nesreća se dogodila oko 14 časova u Zemunskoj ulici u Ugrinovcima, gdje se porodica doselila prije nekoliko godina sa juga Srbije. Dosadašnja istraga utvrdila je da su braća Useinović kobnog dana sjela u automobil marke "opel korsa", ispravila krivinu i direktno se zakucala u kamion kojim je upravljao Ljubiša J. (50). Od zadobijenih povreda preminuli su na licu mjesta.

"Tuga je velika zavladala u toj kući, ali i u cijelom mjestu. Ne pamtimo da smo skoro imali ovakvu tragediju. Roditelji tinejdžera su jako loše, a i bili su na uviđaju. Pa ne može gore biti", kaže sagovornica i dodaje:

"Slomljeni su, stalno im dolaze rođaci, kumovi, prijatelji i mještani. Trude se svi oko njih, ali nema utjehe za ovakvu tugu..."

"Pokušavaju da dođu sebi, jer imaju još troje mlađe dječice, ali nemaju snage. Djeci je takođe, teško palo što su ostali bez braće, ne pričaju, samo se tužno i nemo gledaju", kaže sagovornica.

Tokom jučerašnjeg dana oglasila se majka poginulih dječaka Petra i Filipa Useinovića na društvenim mrežama.

"Odoše moja dva sokola - napisala je neutješna žena, i uz to objavila tri porodične fotografije da djecom. Potom je uslijedila nova objava: "Moja dva sina, nikad prežaljena. Nadam se da ste sa gospodom"", glasila je poruka takođe uz tri zajedničke slike.

Ispod ovih tužnih riječi prijatelji i poznanici izjavljivali su im saučešće.

"Draga djeco, počivajte u miru", "Molimo se za vaše mlade duše", " Volimo vas i ne možemo da prežalimo da vas više nema", "Saučešće porodici, omladina tako da strada" - samo su neki od komentara koje su mogu pročitati ispod objava.

Istragu povodom ove nesreće vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.