Završeno je idejno rješenje proširenja Aerodroma Podgorica.

Izvor: Milojko Spajić/ Facebook

Vlada je odobrila 24,6 miliona eura za prioritetne projekte na aerodromima u Podgorici i Tivtu, saopštio je danas premijer Milojko Spajić.

Spajić je podsjetio da je na predlog Ministarstva saobraćaja Vlada dala saglasnost Aerodromima Crne Gore da ovaj novac usmjeri u proširenje terminala, nove gejtove, parking prostore, sanaciju poletno-sletnih staza.

“U međuvremenu, završeno je idejno rješenje proširenja Aerodroma Podgorica”, naveo je Spajić, koji je na društvenim mrežama objavio i nekoliko fotografija.

Na Aerodromu Podgorica planirano je proširenje putničkog terminala sa sjeverne strane, uz izgradnju dva dodatna gejta.

Predviđena je i adaptacija prostora za dolazne putnike, kao i uređenje istočne zone za predboarding.

Investicioni plan obuhvata i proširenje i reorganizaciju parking prostora, proširenje glavnog terminala sa zapadne strane, te izgradnju prve faze tehničke platforme.