Radomir Saičić, akademik SANU i profesor Hemijskog fakulteta, prema saznanjima Nedeljnika, biće kandidat Studentske liste na predsjedničkim izborima. Zvanično predstavljanje očekuje se sjutra.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Radomir Saičić, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, biće kandidat Studentske liste na izborima za predsjednika Srbije, saznaje danas list Nedeljnik.

Taj beogradski nedeljnik je na svom sajtu objavio da je ostalo da se formalno zatvore glasovi, ali da je Saičić dobio podršku plenuma i poslanika, tako da će sutra i zvanično biti objavljen kao kandidat za predsjednika Studentske liste.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Saičić je jedan od univerzitetskih profesora koji su se prvi tokom studentskih protesta otvoreno uključili u društvena i politička dešavanja.

Jednu od njegovih poruka koja je privukla pažnju javnosti poslao je upravo u izbornoj noći, po proglašenju pobjede Studentske liste, podsjeća Nedeljnik "U Srbiji se danas čuje glas slobode i nijedna sila ne može nadjačati narod koji je odlučio da uzme sudbinu u svoje ruke", rekao je Saičić.

"Ovo je pobjeda hrabrosti nad strahom, nade nad ravnodušnošću, pobjeda vjere da Srbija može i mora drugačije", poručio je Saičić i dodao da posao tek predstoji.

Tokom studentskih protesta, kritikovao je i postupanje policije prema demonstrantima, a u junu 2025. potpisao je peticiju članova SANU kojom je zatražena ostavka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

U maju 2026. našao se u centru pažnje i zbog odluke da napusti izložbu "Sveti Sava" u Galeriji SANU, nakon najave da će se prisutnima obratiti ministar kulture Nikola Selaković.

Saičić se našao na izbornoj listi "Studenti pobjeđuju", na kojoj je na parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. zauzeo 91. mjesto a nakon izbora postao je narodni poslanik.

Izvor: MODNO/Stefan Stojanović

Na konstitutivnoj sednici Parlamenta izabran je za zamenika člana skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove kao i Odbora za Kosovo i Metohiju, a imenovan je za člana Odbora za obrazovanje.

Rođen je 31. oktobra 1961. u Beogradu. Hemiju je studirao na Univerzitetu u Beogradu, gde je diplomirao 1983, magistrirao 1987. i doktorirao 1992. ; Naučno usavršavanje nastavio je u Francuskoj, a profesionalnu karijeru izgradio je u oblasti organske hemije. Za dopisnog člana SANU izabran je 2012, a za redovnog 2018. godine.

(Nedeljnik/Mondo)