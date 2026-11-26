Efes je potvrdio da je došlo do raskida saradnje sa Fetsom Raselom i on više neće nositi dio evroligaškog kluba.

Izvor: MN Press

Rumunski reprezentativac Daron Rasel nije više košarkaš Efesa, saopštio je danas turski klub. Rasel (28) je ljetos potpisao jednogodišnji ugovor sa Efesom.

"Razišli smo se sa Daronom Raselom, koji se našem timu pridružio na početku sezone. Zahvaljujemo Raselu na doprinosu našem klubu i želimo mu uspjeh u nastavku karijere", navodi se na sajtu kluba.

Rumunski reprezentativac je ove sezone na sedam utakmica u Evroligi prosječno 2,6 poena, dvije asistencije i 1,3 skoka.

Basket njuz navodi da će Rasel potpisati ugovor sa Romom. Rasel je tokom karijere igrao još i za Mornar, Galatasaraj, Manisu, Karšijaku, Nju Tajpej i Kluž.

(Mondo)