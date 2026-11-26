Kapiten Bajerna Džošua Kimih podigao glas zbog načina na koji se tretira Džamal Musijala. Talentovani fudbaler ima neizlječivu bolest i trpi pritiske da pristane na manju platu.

Izvor: YouTube/ZDF

Bajern iz Minhena izgubio je prethodne noći od Lila u Ligi šampiona (2:1), uz komičan autogol Aleksandra Pavlovića, a ono što daleko više zabrinjava Vensana Kompanija je atmosfera unutar ekipe. Za to su najviše krive "glavešine" - naročito Uli Henes i Karl-Hajnc Rumenige, koji su prethodnih dana govorili o Džamalu Muslijali na način koji je povrijedio njega, ali i sve ostale igrače Bajerna.

Jedan od najtalentovanijih problema svijeta ima neurološki problem, zbog kog ima napade, tako da smo viđali da je u više navrata morao da izlazi iz igre. Njegova fudbalska karijera je zato pod znakom pitanja, a s obzirom na to da je nedavno potpisao ugovor do 2030. godine, Bajern vrši pritisak na njega da sjednu za sto i revidiraju ga.

Takve stvari se nisu dopale ostalim igračima Bajerna koji preko medija gledaju kako rukovodstvo pokušava da se "opere" od Musijale i da uštedi novac, tako da je kapiten tima Džošua Kimih istupio i rekao da mu se to ne dopada.

Šta je rekao Kimih?

Kimmich mit glasklarer Ansage an die Bosse! https://t.co/PfwZbuSqax — TheRealTom™ - Trusted Flagger (@tomdabassman)November 25, 2026



Prema riječima jednog od najboljih njemačkih fudbalera, istakao je da razumije da je situacija teška za sve strane, da sve mora da se sagleda iz više uglova.

"Musijala nas je praktično nosio na Evropskom prvenstvu, a potom je bio naš najbolji igrač. Zatim je produžio ugovor, dobio dres sa brojem 10 u Bajernu i reprezentaciji Njemačke. Onda je uslijedila prva povreda mišića. Mogu da govorim iz ličnog iskustva: kada produžite ugovor, posebno u tim godinama, to ne znači da ćete se opustiti i uživati u narednih pet godina. Naprotiv, to vam daje dodatnu motivaciju i osjećaj odgovornosti koju želite da opravdate", rekao je Kimih.

"Zatim se Džamal razbolio, a potom je uslijedila ozbiljna povreda. Ne smemo da zaboravimo da u posljednjih godinu i po dana, koliko ja znam, nije uspio da odigra četiri ili pet utakmica u nizu. Zato je donekle razumljivo što ne pruža partije na koje smo navikli. Razumljivo je i što klub možda ima određenu zabrinutost zbog njegove bolesti", dodao je pa poentirao:

"Ono što ne razumijem jeste način na koji se o svemu tome govori u javnosti. Nikada ne smije da se dogodi da igrač bude izložen takvom pritisku i da sve padne na njegova leđa. Naravno, klub je uvijek na prvom mjestu i veći je od nas igrača, ali nije veći od čovjeka. To je apsolutno nedopustivo. To nije ni način na koji Bajern funkcioniše. Posebno u ovom trenutku, kada sam često isticao koliko je ovaj klub poseban. Čak je i u mojoj situaciji klub pokazao izuzetnu ljudsku stranu. Zaista se osjećalo da se zajedništvo ne ističe samo riječima, već da se živi. Ono što se sada dogodilo jednostavno nikada ne smije da se ponovi na ovakav način. To mi je potpuno neshvatljivo".

"Rekao sam to svima i u klubu"

Džošua Kimih ističe da Džamal Musijala nije ni svjestan svega što se dešava u javnosti, što je dobro za njega, a dodaje da je na klubu da taj problem riješi mirno i dostojanstveno - što je i sam već predočio čelnicima.

"Kao što sam rekao, razumem i situaciju u kojoj se klub nalazi. Ipak, smatram da je ovo nešto o čemu treba razgovarati iza zatvorenih vrata, nešto što može da se riješi razgovorom sa Džamalovim agentom ili direktno sa Džamalom. Mislim da je i druga strana otvorena za takav razgovor. Vjerujem da sam pročitao i da su se već sastali i da bi trebalo da izdaju saopštenje...", dodao je Kimih i naglasio da Musijala trenira posvećeno i profesionalno.

Šta je sa Musijalom?

Džamal Musijala (23) ima neurološki problem zbog kog mu se dešavaju napadi, odnosno nesvjestica, što smo viđali i na utakmicama. Dva puta i tri dana pao je u nesvijest na mečevima Bajerna protiv Lajpciga i Hajdenhajma, kada je prvi put javno moglo da se vidi ono o čemu se spekulisalo, a što navodno postoji kao problem kod njega još od prošle godine, malo poslije potpisivanja novog ugovora.

"Sa Musijalom imamo potpuno drugačiju situaciju u odnosu na Kompanija. Tu dileme nema. Ima bolest koja je jednostavno neizlječiva, ali može donekle da se kontroliše lijekovima. Ali da li će se ikada vratiti u nekadašnju formu...", rekao je nedavno Uli Henes.

Nekadašnji fudbaler Čelsija, koji je u Bajernu još od 2019. godine, odigrao je ove sezone samo šest utakmica i zabilježio je dva gola i asistenciju.