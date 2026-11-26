Prema nezvaničnim informacijama lista, Grgurović bi nakon odlaska sa funkcije trebalo da formira novi lokalni pokret, čije je predstavljanje javnosti planirano za sredinu decembra.

Izvor: TO Danilovgrad

Jovana Dragović, šefica Asocijacije žena Pokreta Evropa sad (PES), najizglednija je kandidatkinja te partije za novu predsjednicu Opštine Danilovgrad, nakon što 3. decembra istekne mandat aktuelnom čelniku Aleksandru Grguroviću, saznaju „Vijesti“.

Prema nezvaničnim informacijama lista, Grgurović bi nakon odlaska sa funkcije trebalo da formira novi lokalni pokret, čije je predstavljanje javnosti planirano za sredinu decembra.

Mjesto predsjednika Opštine, prema koalicionom sporazumu nakon lokalnih izbora održanih u jesen 2022. godine, pripada PES-u. Grgurović je tada izabran kao nosilac liste te partije, ali je članstvo napustio krajem februara 2024. godine, nakon što je to prethodno učinio i predsjednik države Jakov Milatović.

Izvor „Vijesti“ iz jedne od partija lokalne vlasti kazao je da su pregovori o Grgurovićevom nasljedniku u toku, te da je Dragović trenutno najizglednije rješenje. U narednim danima trebalo bi da bude poznato da li će uspjeti da obezbijedi potrebnu podršku u lokalnom parlamentu.

Predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad Predrag Pajović (Nova srpska demokratija) kazao je za „Vijesti“ da bi sjednica na kojoj će biti izabran novi predsjednik Opštine, ukoliko bude postignut dogovor, trebalo da bude održana nekoliko dana nakon isteka Grgurovićevog mandata.

Za izbor je potrebno 17 glasova od ukupno 33 odbornika. PES trenutno ima sedam predstavnika, a može računati i na podršku dvoje bivših odbornika Demokratske narodne partije, koji su nakon napuštanja tog političkog subjekta najavili političko povezivanje sa Spajićevom partijom.

Podršku kandidatu PES-a ranije je najavila i Nova srpska demokratija, koja u lokalnom parlamentu ima dva odbornika, pozivajući se na koalicioni sporazum prema kojem toj partiji pripada mjesto predsjednika Opštine.

S druge strane, stav Građanskog pokreta URA još nije poznat. Predsjednik danilovgradskog odbora te partije Aleksandar Šaranović potvrdio je za „Vijesti“ da razgovaraju sa predstavnicima parlamentarne većine, prije svega sa PES-om, o budućem funkcionisanju lokalne uprave.

URA je, kako je naveo, predlagala da se svim nosiocima funkcija u gradu, uključujući i predsjednika Opštine, automatski produži mandat za narednih sedam mjeseci, kako bi se obezbijedio stabilan period do novih lokalnih izbora.

„Cilj razgovora je definisanje daljeg funkcionisanja lokalne samouprave u susret predstojećim izbornim procesima“, kazao je Šaranović.

On je dodao da za taj predlog trenutno ne postoji podrška većeg dijela vladajuće većine, zbog čega će konačnu odluku o daljem političkom djelovanju donijeti organi partije.

„Zbog novonastale situacije, konačnu riječ daće partijski organi u narednim danima. Tada će biti donesena odluka o tome da li će GP URA ostati dio vladajuće koalicije u Danilovgradu ili će svoje političko djelovanje nastaviti iz opozicionih klupa“, rekao je Šaranović za „Vijesti“.

Demokrate, koje imaju četiri odbornika, ranije su saopštile da čekaju konkretan predlog PES-a kako bi se o njemu izjasnile. Iz Socijalističke narodne partije, koja ima jednog odbornika, poručili su da razgovori traju i da će odluku o podršci donijeti prije sjednice na kojoj će se birati novi predsjednik Opštine.

Prema trenutnom odnosu snaga, Dragović može računati na sigurnih 11 glasova. Uz podršku Demokrata i SNP-a, taj broj bi porastao na 16, pa bi za izbor nedostajao još jedan glas, koji bi potencijalno mogao obezbijediti GP URA.

Ukoliko nakon isteka Grgurovićevog mandata ne bude izabran novi predsjednik Opštine, odbornici će, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, imati rok od 30 dana da donesu odluku. Ako se to ne dogodi, Vlada će imenovati povjerenika koji će upravljati Danilovgradom do izbora novog predsjednika.