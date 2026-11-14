Donald Tusk se oglasio o pronađenim milionima ministra u vladi Viktora Orbana u Mađarskoj.

Izvor: X/@magyarpeterMP

Premijer Poljske Donald Tusk se oglasio na svom profilu na društvenoj mreži "X" nakon što je u Mađarskoj pronađeno blizu 20 miliona dolara u gotovini u šumama i poljoprivrednim objektima. Obratio se bivšem premijeru Mađarske Viktoru kada mu je poručuo da ga je "impresionirao kao nikada do sada".

"Prije nekoliko dana, Orbanov brat je pritvoren u slučaju krijumčarenja ljudi, dok je juče pronađeno 20 miliona dolara zakopanih u šumi od strane Orbanovog ministra. Dragi Viktore, oduvijek sam bio poštovalac tvoje kreativnosti, ali sada moram reći da sam impresioniran kao nikada do sada", naveo je Tusk.

A few days ago, Orbán’s brother was detained in a people-smuggling case, while yesterday 20 million dollars were found buried in the forest by one of Orbán’s ministers. Dear Victor, I’ve always been an admirer of your creativity, but now I must say I’m impressed as never before — Donald Tusk (@donaldtusk)November 14, 2026

Da podsjetimo, u Mađarskoj je pronađeno blizu 20 miliona dolara u gotovini zakopanih u šumama i poljoprivrednim objektima. Novac je pronađen u istrazi korupcije bivšeg ministra u vladi Viktora Orbana, Mikloša Šestaka.