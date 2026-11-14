Donald Tusk se oglasio o pronađenim milionima ministra u vladi Viktora Orbana u Mađarskoj.
Premijer Poljske Donald Tusk se oglasio na svom profilu na društvenoj mreži "X" nakon što je u Mađarskoj pronađeno blizu 20 miliona dolara u gotovini u šumama i poljoprivrednim objektima. Obratio se bivšem premijeru Mađarske Viktoru kada mu je poručuo da ga je "impresionirao kao nikada do sada".
"Prije nekoliko dana, Orbanov brat je pritvoren u slučaju krijumčarenja ljudi, dok je juče pronađeno 20 miliona dolara zakopanih u šumi od strane Orbanovog ministra. Dragi Viktore, oduvijek sam bio poštovalac tvoje kreativnosti, ali sada moram reći da sam impresioniran kao nikada do sada", naveo je Tusk.
A few days ago, Orbán’s brother was detained in a people-smuggling case, while yesterday 20 million dollars were found buried in the forest by one of Orbán’s ministers. Dear Victor, I’ve always been an admirer of your creativity, but now I must say I’m impressed as never before— Donald Tusk (@donaldtusk)November 14, 2026
Da podsjetimo, u Mađarskoj je pronađeno blizu 20 miliona dolara u gotovini zakopanih u šumama i poljoprivrednim objektima. Novac je pronađen u istrazi korupcije bivšeg ministra u vladi Viktora Orbana, Mikloša Šestaka.
Here is the footage released by the National Asset Recovery and Protection Office showing billions of forints' worth of cash being dug out of the ground. The money belonged to @PM_ViktorOrban's former minister, Miklós Seszták.When the money was handed over, 12 employees of the Hungarian State Treasury spent eight hours counting it using five cash-counting machines.From today, Viktor Orbán is proven to be a mafia boss. An ousted mafia boss. And Fidesz is a criminal organisation.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP)November 13, 2026