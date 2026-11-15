Mađarske vlasti objavile su snimak iz trezora sa milijardama forinti i skoro četiri miliona eura i dolara zaplijenjenih u istrazi protiv bivšeg Orbanovog ministra, uključujući i rijetke novčanice od 500 eura.

Izvor: X/@magyarpeterMP

Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine Mađarske (NVVH) objavila je novi video-snimak na kojem se vidi ogromna količina zaplenjenog novca pronađenog u okviru istrage protiv Mikloša Šeštaka, bivšeg ministra iz vlade Viktora Orbana i poslanika stranke Fides.

"Na kraju rada napravljena je ne samo fotografija, već i kratak video o iznosu deponovanom u trezor: 5.071.632.000 forinti, 2.658.350 eura i 1.257.100 američkih dolara", naveli su iz ove agencije.

Mjesec i po dana nakon što je Šeštak pritvoren, NVVH je 12. i 13. novembra 2026. godine sproveo koordinisane istražne radnje u Budimpešti, kao i u županijama Pešta, Bekeš i Nograd.

Tokom pretresa istražitelji su pronašli ukupno oko šest do 6,5 milijardi forinti u različitim valutama, novac je bio zakopan u šumama, skriven u poljoprivrednim i skladišnim zgradama, stambenim objektima, kao i u sefu visoke vrijednosti na osamljenom mjestu.

Među zaplijenjenim milionima istražitelji su pronašli i sve rjeđe novčanice od 500 eura. Riječ je o apoenu koji je zbog česte upotrebe u pranju novca i organizovanom kriminalu svojevremeno prozvan "Bin Laden".

Evropska centralna banka prestala je da ga izdaje 2019. godine upravo zbog zabrinutosti da olakšava kriminalne aktivnosti, jer milion eura u tim novčanicama teži samo 2,2 kilograma i staje u manju torbu za laptop. Ipak, novčanice od 500 eura nisu izgubile vrijednost, i dalje su zakonito sredstvo plaćanja i mogu se bez vremenskog ograničenja zamijeniti u centralnim bankama evrozone.

Kako su istražitelji otkrili skrovišta?

Zasad nije zvanično poznato kako su vlasti saznale gdje je novac bio sakriven. Advokat Botond Filep, poznat i kao "seoski tužilac", izneo je na društvenim mrežama mogućnost da je neko od osumnjičenih sklopio sporazum o priznanju krivice i otkrio lokacije, naglasivši da takav dogovor nije morao da obuhvati samo informacije o novcu.

"Ako je hapšenje prethodnog dana rezultat dogovora sa Šeštakom ili drugim osumnjičenim, poznatog kao sporazum o priznanju krivnje, nije sigurno da je jedina obaveza osumnjičenog bila da otkrije skrovišta novca", napisao je Filep, dodajući kao drugu mogućnost i svjedočenje osobe koja je iz nekog razloga znala gdje se gotovina nalazi.

Sa druge strane, Šeštakov advokat Gabor Pap izjavio je za mađarski portal Telex da niko nije tvrdio kako njegov klijent posjeduje pronađenu gotovinu. On je istakao da u postupku postoji više osumnjičenih i da zaplenjeni novac ne pripada Šeštaku, odbivši da iznosi druge detalje uz pozivanje na advokatsku tajnu.

Političke reakcije u Mađarskoj

Povodom zaplijene oglasila se i stranka Fides, navodeći u kratkom saopštenju da se nadaju kako snimci nemaju nikakve veze sa bivšim ministrom, ali uz poruku da koalicija Fides-KDNP "ne može biti u zajednici ni sa kim ko se ne pridržava svoje zakletve".

Here is the footage released by the National Asset Recovery and Protection Office showing billions of forints' worth of cash being dug out of the ground. The money belonged to @PM_ViktorOrban's former minister, Miklós Seszták.When the money was handed over, 12 employees of the Hungarian State Treasury spent eight hours counting it using five cash-counting machines.From today, Viktor Orbán is proven to be a mafia boss. An ousted mafia boss. And Fidesz is a criminal organisation. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP)November 13, 2026

Mađarski premijer Peter Mađar u nekoliko navrata je komentarisao ovu akciju, ocijenivši da se još jednom pokazalo kako se "Orban iz političara pretvara u mafijaškog šefa".

"Dok se svakodnevno pojavljuje sve više dokaza o tome kako je Orbanova mafija opljačkala našu zemlju, vlada stranke Tisa je za samo šest mjeseci već ispunila mnoga svoja važna obećanja. Nastavljamo dalje. Korak po korak", poručio je Mađar.