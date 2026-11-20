Snažna eksplozija odjeknula je jutros na istoku Poljske, a vlasti su aktivirale uzbune za vazdušnu opasnost zbog sumnje da je ruska krstareća raketa narušila njihov vazdušni prostor.

Izvor: X/@KyivPost/Printscreen

Sumnja se da je jutros projektil ili borbeni dron pogodio poljsku teritoriju u blizini mjesta Hmjelek na istoku Poljske, oko 46 kilometara od granice sa Ukrajinom, dok je Rusija izvodila ogroman raketni napad na susjednu zemlju, javljaju poljski portal specijalizovan za odbranu i bezbijednost Defence24 i ukrajinski Kijev Post.

Zbog ozbiljnosti situacije, uzbune za vazdušnu opasnost aktivirane su u nekoliko regiona na jugoistoku Poljske, a stanovnicima djelova Lublinskog i Potkarpatskog vojvodstva poslata su hitna SMS upozorenja sistema RCB. Građani se u upozorenju pozivaju da odmah potraže zaklon, prate uputstva hitnih službi i sačekaju dalja obavještenja, jer postoje indicije da je ruska krstareća raketa ušla u poljski vazdušni prostor.

BREAKING: Suspected Missile Impact Reported in PolandCCTV footage reportedly captured an explosion near the Polish town of Chmielek, approximately 46 kilometers from the Ukrainian border.Polish authorities are investigating reports of unidentified airborne objects potentially entering the country’s airspace during Russia’s massive attack on Ukraine.The cause of the explosion and whether a Russian missile struck Polish territory remain unconfirmed. — KyivPost (@KyivPost)November 20, 2026

Operativna komanda Oružanih snaga Poljske i poljske vlasti istražuju moguću povredu vazdušnog prostora nakon dojava o neidentifikovanim letećim objektima. Snimci nadzornih kamera koji kruže društvenim mrežama prikazuju snažnu eksploziju oko 6.35 sati po lokalnom vremenu, ali vrsta, porijeklo objekta i tačan uzrok eksplozije za sada nisu zvanično potvrđeni.

Incident nakon sastanka Trampa, Putina i Sija

Defence24 ističe da se ovaj incident dogodio nedugo nakon trilateralnog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa, ruskog lidera Vladimira Putina i kineskog predsjednika Si Đinpinga u Kini. U analizi koju prenosi poljski portal ocjenjuje se da Putin ovakvim potezima želi da pokaže kako Rusija može da nastavi napade dok u pregovorima traži što veće ustupke, čime demonstrira vojnu moć i pojačava politički pritisak.

WATCH: Air raid sirens are sounding in Lublin, Poland, amid reports of a possible Russian cruise missile entering Polish airspace. https://t.co/97nb2VeXxR — GeoInsider (@InsiderGeo)November 20, 2026

U tekstu se takođe podseća da su se evropski lideri juče sastali u Berlinu kako bi razgovarali o daljoj podršci Ukrajini. Prema ocjeni iznijetoj na portalu Defence24, glavni prioritet sada mora biti jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane jer se time sve direktnije štiti ne samo Ukrajina, već i teritorija članica NATO-a.

Silovit ruski napad na Ukrajinu nakon Putinove prijetnje odmazdom

Do eksplozije u istočnoj Poljskoj došlo je tokom masovnog ruskog napada raketama i dronovima na Ukrajinu, koji je trajao cijelu noć i jutro. Ruske snage ispalile su talase balističkih projektila i bespilotnih letjelica na Kijev i brojne druge regione, a uzbune za vazdušnu opasnost bile su na snazi u cijeloj zemlji, uključujući i krajnji zapad Ukrajine.

Prema pisanju ukrajinskog lista Kyiv Independent, eksplozije i dejstvo protivvazdušne odbrane zabilježeni su i u zapadnim gradovima Lavovu i Ivano-Frankovsku, nedaleko od poljske granice.

Wild Footage From Kyiv, Ukraine Tonight As Russia Launches A Massive Missile And Drone Attacking Across The Country https://t.co/VGwMdbK7Az — WarWatchDaily (@WarWatchDaily)November 20, 2026

U Kijevu su balistički projektili pogodili tri mosta preko rijeke Dnjepar i objekte kritične infrastrukture, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, a najmanje 15 ih je ranjeno, dok su djelovi grada ostali bez struje, vode i grijanja.

Odmazda za Krimski most usred diplomatskih pregovora

Jutrošnji masovni napad uslijedio je dan nakon što je Putin zaprijetio Ukrajini „mnogo bolnijom” odmazdom zbog oštećenja Krimskog mosta, čiji se deo urušio 17. novembra nakon udara ukrajinskog projektila.

Istovremeno, dok je Putin sa Trampom i Sijem u kineskom Šenženu potpisao takozvanu deklaraciju o miru, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i evropski lideri u Berlinu pozvali su Moskvu na prekid vatre koji bi obuhvatio energetsku infrastrukturu i plovne puteve u Crnom moru, što je ruski predsjednik odbio.