Igrica GTA 6 je poslije dugih, 13 godina, ugledala svjetlost dana, a danas su se oglasili i glumci koji su pozajmili glasove i koje ste imali prilike da gledate u hit serijama.

Izvor: YouTube screenshot

Igra GTA 6 napravila je pometnju istog dana kada je izašla – strimeri širom svijeta su prikazivali šta se dešava u njoj i kako izgleda grafika, a sada su glumci koji tumače likove Džejsona i Lusije odlučili da otkriju svoj identitet.

U pitanju su glumci Dilan Rurk i Mani L Perez, koji su na Instagramu pozirali zajedno ispred bilborda na kojem su prikazani njihovi likovi.

Pogledajte:

Njima se pridružila i Viktorija Li, koja je godinama radila na igri kao glavna kaskaderka za lik Lusije, ali je izvodila i kaskaderske scene za nekoliko drugih likova.

Gdje smo gledali Dilana Rurka i Mani Perez?

Pored rada na GTA, oboje imaju iskustva u televizijskim i filmskim projektima koje smo svi gledali.

Rurk je igrao u serijama "Uvod u anatomiju", "Moderna porodica" i "In the Vault", dok smo Mani Perez gledali u serijama "Zakon i red", "Čikago PD", "Blindspot", "The Blacklist" i "She's Gotta Have It".

Glumac je svojevremeno pokazao i koga je glumio u hit seriji "Uvod u anatomiju":

Pogledajte i kako izgleda Mani Perez: