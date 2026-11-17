Vladimir Putin stigao u Kinu na sastanak sa Donaldom Trampom i Si Đinpingom.
Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin stigao je u Šenžen u Narodnu Republiku Kinu na trilateralni sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i predsjednikom Kine Si Đinpingom, javlja "CNN". U Šenženu se održava Samit APEK-a (Azijsko-pacifički ekonomski forum) u okviru kog će se održati i sastanak trojice lidera.
Predsjednik Rusije stigao je na aerodrom Baoan odakle će otići do Šenžena u smeštaj. Očekuje ga "bogat" program - imaće niz sastanaka, a centralni događaj biće svakako trilateralni sastanak sa Trampom i Sijem.
Putin stigao na sastanak sa Trampom i Sijem: Dočekao ga crveni tepih u Kini (Video)
Da podsjetimo, Samit APEK-a održava se u Šenženu 18. i 19. novembra na kom učestvuje 21 država iz Azijsko-pacifičkog regiona. Centralni događaj biće trilateralni sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina, predsjednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga i američkog predsjednika Donalda Trampa.
Pogledajte snimak dočeka Vladimira Putina u Kini
⚡️ On November 17, President of Russia Vladimir #Putin arrived in China on a working visit to attend the 33rd #APEC Summit. https://t.co/emYn0JLTNy— MFA Russia (@mfa_russia)November 17, 2026