Američki predsjednik Donald Tramp povukao se sa zvaničnog banketa svjetskih lidera u kineskom gradu Šendženu otprilike dva sata nakon početka događaja, neposredno posle razgovora sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom iza zatvorenih vrata.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

U Šendženu, na jugu Kine, gdje se održava samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), već je gotovo 22 časa. Otprilike dva sata nakon početka, američki predsjednik Donald Tramp odlučio da napusti svečanu večeru za lidere APEC-a.

Prema pisanju Njujork tajmsa, Tramp je banket u Međunarodnom komunikacionom centru u Šendženu napustio oko dva sata nakon njegovog početka, nakon čega se vratio u hotel u kojem treba da prenoći.

Tokom večere, američki predsjednik sedeo je na sredini stola, leđima okrenut novinarima, dok se kineski predsjednik Si Đinping nalazio s njegove lijeve strane.

Nakon što su novinari napustili salu, dvojica lidera nastavila su razgovor uz pomoć prevodilaca, javlja Njujork Tajms. Otprilike sat vremena kasnije, Tramp je napustio banket i uputio se u hotel, gdje je proveo noć.