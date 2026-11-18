Uz priznanje krivice, pristao je i na konfiskaciju imovine u vrijednosti od milion dolara u korist američke vlade.

Izvor: Youtube/MrARENABoxing

Bivši crnogorski bokser Goran Gogić (47) priznao je krivicu pred saveznim sudom u Bruklinu zbog učešća u međunarodnoj zavjeri za krijumčarenje kokaina. Gogić, državljanin Crne Gore, izjasnio se krivim za kršenje američkog Zakona o pomorskom suzbijanju trgovine drogom (Maritime Drug Law Enforcement Act), a prihvatio je i otežavajuću okolnost koja se odnosi na opstrukciju pravde, prenosi RTCG.

Uz priznanje krivice, pristao je i na konfiskaciju imovine u vrijednosti od milion dolara u korist američke vlade.

Kako je saopštilo Tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država za istočni okrug Njujorka, Gogić se o krivici izjasnio pred saveznom sudijom Larom K. Eškenazi.

Za krivična djela koja mu se stavljaju na teret predviđena je obavezna minimalna kazna od 10 godina zatvora, dok mu u slučaju izricanja maksimalne kazne prijeti doživotni zatvor.

Njegovo priznanje krivice objavili su američki tužilac za istočni okrug Njujorka Džozef Nocela Mlađi, vršilac dužnosti specijalnog agenta na čelu njujorške kancelarije Službe za istrage unutrašnje bezbjednosti (HSI) Pit Gizas i pomoćnik direktora FBI-ja zadužen za kancelariju u Vašingtonu Daren B. Koks, piše RTCG.

„Gogić je izašao iz ringa i ušao u trgovinu drogom, a danas je pravda zadala nokaut-udarac“, izjavio je američki tužilac Nocela.

On je istakao da njegovo tužilaštvo, u saradnji sa partnerskim institucijama, nastavlja da radi na razbijanju najvećih međunarodnih narko-mreža, ali i očuvanju integriteta pravosudnog sistema.

Nocela je posebno zahvalio Kancelariji za međunarodne poslove Ministarstva pravde SAD, Kancelariji za razvoj, pomoć i obuku u prekomorskom tužilaštvu pri Krivičnom odjeljenju Ministarstva pravde, preko regionalnog pravnog savjetnika za Zapadni Balkan sa sjedištem u Ambasadi SAD u Zagrebu, Kancelariji američke Agencije za borbu protiv droge (DEA) u Zagrebu, kao i crnogorskoj Upravi policije – Odjeljenju za borbu protiv narkotika i Specijalnom državnom tužilaštvu.

Vršilac dužnosti specijalnog agenta HSI-ja Pit Gizas naveo je da je Gogić organizovao transport hiljada kilograma kokaina vrijednog stotine miliona dolara, a da je nakon suočavanja sa krivičnim gonjenjem pokušao da utiče na pravosudni postupak zastrašivanjem svjedoka i drugim oblicima opstrukcije.

„Njegovo priznanje krivice predstavlja odgovornost za postupke kojima su ugrožene zajednice, zloupotrijebljen globalni pomorski lanac snabdijevanja i narušen integritet saveznih sudova“, naveo je Gizas, prenosi RTCG.

Dodao je da je prioritet njujorške kancelarije HSI-ja, kroz Radnu grupu za bezbjednost domovine (Homeland Security Task Force), razotkrivanje kompletnih kriminalnih mreža koje stoje iza trgovine narkoticima, uključujući korupciju i pokušaje opstrukcije pravde.

Sličnu poruku uputio je i pomoćnik direktora FBI-ja Daren B. Koks, koji je kazao da je Gogić organizovao distribuciju kokaina vrijednog stotine miliona dolara, a potom pokušao da potkopa pravosudni proces.

„Njegovo priznanje krivice pobjeda je u borbi protiv međunarodne trgovine narkoticima. FBI će nastaviti da sarađuje sa saveznim i lokalnim partnerima kako bi razbio složene krijumčarske mreže i pred lice pravde priveo one koji profitiraju od trgovine drogom“, poručio je Koks.

Prema sudskim spisima i navodima iznesenim tokom ročišta, Gogić je od približno 2018. do 2020. godine bio važan član velike međunarodne kriminalne mreže koja je organizovala nabavku, transport i distribuciju ogromnih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu, koristeći i teritoriju Sjedinjenih Američkih Država.

Krijumčarenje je organizovano uz pomoć korumpiranih pomoraca, među kojima su bili i oni koji su djelovali pod Gogićevom kontrolom.

Pošiljke čiji je transport koordinisao obuhvatale su hiljade kilograma kokaina, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na stotine miliona dolara, piše RTCG.

Gogić i njegovi saučesnici povezani su sa nekoliko velikih pošiljki koje su zaplijenjene, uključujući tri zapljene u američkim lukama tokom 2019. godine.

Prva velika zapljena dogodila se 27. februara 2019. godine, kada su agenti u luci Njujork i Nju Džerzi, na brodu „MSC Carlotta“, pronašli 1.437 kilograma kokaina.

Nešto više od dvije sedmice kasnije, 18. marta, u luci Filadelfija na brodu „MSC Desiree“ zaplijenjeno je još 537 kilograma droge.

Najveća zapljena uslijedila je 19. juna 2019. godine, kada je na brodu „MSC Gayane“, takođe u luci Filadelfija, otkriveno čak 17.956 kilograma kokaina.

Vrijednost te pošiljke procijenjena je na više od milijardu dolara, a zapljena se ubraja među najveće u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Pored organizovanja krijumčarenja narkotika, Gogić je, prema navodima američkog tužilaštva, učestvovao i u aktivnostima usmjerenim na zastrašivanje svjedoka i ometanje pravosudnog postupka.

Kako se navodi u saopštenju, on i druge osobe pokušavali su da stupe u kontakt sa svjedocima koji su se nalazili u pritvoru i utiču na njihove iskaze. U tim aktivnostima korišćeni su drugi zatvorenici, ali i osobe izvan zatvora koje su kontaktirale članove porodica svjedoka.

Tokom boravka u zatvoru, Gogić je, prema navodima tužilaštva, u svojoj ćeliji pronađen sa povjerljivim izjavama svjedoka, kao i fotografijom maloljetne kćerke jednog od njih.

U pokušaje opstrukcije pravde ubrajaju se i dostavljanje zaštićenog dokaznog materijala medijima, kao i aktivnosti usmjerene na uticanje na porotu koja je trebalo da odlučuje o njegovoj krivici na suđenju zakazanom za novembar 2025. godine.

Suđenje je odloženo nakon što je otkrivena zavjera čiji je cilj bio manipulisanje porotom.

Postupak protiv Gogića vodi se u okviru inicijative Radne grupe za bezbjednost domovine (Homeland Security Task Force – HSTF), formirane na osnovu izvršne naredbe 14159, pod nazivom „Zaštita američkog naroda od invazije“.

Riječ je o međuresornom partnerstvu američkih državnih institucija čiji je cilj suzbijanje djelovanja kriminalnih kartela, stranih bandi, transnacionalnih kriminalnih organizacija, kao i mreža za krijumčarenje i trgovinu ljudima koje djeluju u SAD i inostranstvu.

Kroz saradnju različitih institucija, Radna grupa usmjerava kapacitete američkih organa za sprovođenje zakona na identifikovanje, istraživanje i procesuiranje kriminalnih aktivnosti ovih organizacija, koje se dovode u vezu sa nasiljem i nestabilnošću, prenosi RTCG.

HSTF koristi i sve raspoložive zakonske mehanizme za procesuiranje i uklanjanje iz SAD najnasilnijih stranih državljana koji su počinili krivična djela.

Predmet protiv Gorana Gogića vodi Međunarodni odjel za narkotike i pranje novca Tužilaštva SAD za istočni okrug Njujorka.

Tužilaštvo u ovom postupku zastupaju pomoćnici američkog tužioca Nomi Berenson, Fransisko Dž. Navaro, Keterin Oniško i Robert Polak, uz podršku pravne saradnice Amare Padilje i bivšeg pravnog saradnika Veslija Robertsa.