Tivatska policija po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Kotoru podnijela je krivičnu prijavu protiv B.Đ. (24) iz Nikšića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zelenaštvo.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

“Sumnja se da je B.Đ. navedeno krivično djelo izvršio na štetu jedne osobe iz Podgorice, na način što je tokom juna i jula 2026. godine, u Tivtu, oštećenom dao na zajam novac u iznosu od 1.200 eura, uz dogovor da mu oštećeni u roku od mjesec dana vrati iznos od 1.500 eura, čime je, kako se sumnja, ugovorio nesrazmjernu imovinsku korist, odnosno zelenašku kamatu”, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako su kazali iz policije, nakon što mu je oštećeni isplatio ugovoreni iznos od 1.500 eura, prijavljeni je od njega zahtijevao dodatnih 800 eura na ime kamate.

“Kako oštećeni nije uplatio zahtijevani dodatni iznos, prijavljeni je 9. oktobra 2026. godine, oko 11 časova, u jednom ugostiteljskom objektu, od njega oduzeo mobilni telefon marke „Apple“, model „iPhone 17 Pro Max“, koji mu do podnošenja krivične prijave nije vratio”, naveli su iz policije.