Vladimir Putin stigao je u Šenžen na samit APEK-a, gde se sastao sa Si Đinpingom i razgovarao o bilateralnim odnosima.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je rano jutros u kineski grad Šenžen, gdje se održava samit APEK-a, a tom prilikom sastao se sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, prenose ruski i kineski mediji.

Putin i Si razgovarali su na marginama samita o bilateralnim odnosima i aktuelnoj međunarodnoj situaciji, prenosi agencija RIA Novosti.

Ruski predsjednik poručio je kineskom lideru da rusko-kinesko partnerstvo u oblasti spoljne politike funkcioniše stabilno.

„Uprkos složenom geopolitičkom okruženju, pridržavamo se konstruktivnog pristupa u formiranju pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka“, rekao je Putin.

On je ukazao da trgovinska razmjena između Rusije i Kine već nekoliko godina zaredom značajno premašuje 200 milijardi dolara. Istakao je i da turistička razmjena između dvije zemlje bilježi rast, zahvaljujući bezviznom režimu uvedenom na inicijativu Pekinga.

Si Đinping ocijenio je susret sa Putinom simboličnim i poručio da je Kina spremna da sarađuje sa Rusijom u cilju ostvarivanja prosperiteta u azijsko-pacifičkom regionu.

Prema njegovim riječima, odnosi dvije države doprinose većoj stabilnosti u svijetu i imaju široke perspektive za dalji razvoj.

Sastanak je održan u državnom pansionu Ćilin Šandžuang.

U ruskoj delegaciji nalazili su se brojni visoki državni zvaničnici, među kojima potpredsjednici vlade Tatjana Golikova i Dmitrij Černišenko, potpredsjednik vlade i ministar finansija Anton Siluanov, šef diplomatije Sergej Lavrov i ministar odbrane Andrej Belousov.

Delegaciju su činili i ministarka kulture Olga Ljubimova, ministar zdravlja Mihail Muraško, ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov, ministar obrazovanja i nauke Valerij Faljkov, kao i ministar energetike Sergej Civilev.

U pregovorima su učestvovali i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, portparol Kremlja Dmitrij Peskov i zamjenik šefa predsjedničke administracije Maksim Oreškin.

Putin je u Šenžen stigao tokom noći, oko dva sata po lokalnom vremenu, prenijeli su kineski državni mediji.

Na aerodromu ga je dočekao Cai Ći, peti po rangu zvaničnik najvišeg tijela za donošenje odluka u Komunističkoj partiji Kine i šef kabineta kineskog predsjednika.

Ruskom lideru priređen je svečani doček, uz počasnu jedinicu kineske vojske, čiji su pripadnici izveli marš, kao i nastup plesača. Putin je, po izlasku iz aviona, prošao crvenim tepihom.

(RTS/MONDO)