Granična policija uhapsila je na Aerodromu Podgorica osobu sa inicijalima S.I, koja je bila na putovanju iz Crne Gore ka Španiji, zbog sumnje da je počinila krivično djelo falsifikovanje isprave.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Granična policija uhapsila je na Aerodromu Podgorica osobu sa inicijalima S.I, koja je bila na putovanju iz Crne Gore ka Španiji, zbog sumnje da je počinila krivično djelo falsifikovanje isprave.

Kako je saopšteno, kod njega je pronađen pasoš Slovenije, ali je tokom granične kontrole utvrđeno da je riječ o državljaninu Rusije i da je putna isprava falsifikovana.

„Po nalogu Osnovnog Državnog Tužilaštva u Podgorici, S.I. je lišen slobode zbog KD falsifikovanje isprave”, navodi se u saopštenju.