"Probijene su sve granice morala": Samo ova folkerka se usudila da javno prokomentariše aferu Milice Todorović

Ona je bez ustezanja prokomentarisala situaciju u kojoj se našla Milica, poručivši da se o pojedinim izvođačima danas piše isključivo zbog privatnih drama.

Izvor: printscreen/Prva

Vest da je pevačica Milica Todorović navodno uplovila u emotivnu vezu sa oženjenim muškarcem sa kojim je dobila naslednika Bogdana, podigla je veliku prašinu nedavno na domaćoj javnoj sceni. Ovaj potez oštro je prokomentarisala Jasna Milenković Jami, ne štedeći kritike na račun novih estradnih trendova i ponašanja mlađe generacije.

Folk pjevačica istakla je da su se prioriteti u šou-biznisu potpuno promijenili, kao i da se popularnost sve češće gradi na pogrešnim osnovama umjesto na muzičkim uspjesima.

"Mlade koleginice misle da su najpametnije"

Jami je bez ustezanja prokomentarisala situaciju u kojoj se našla Milica, poručivši da se o pojedinim izvođačima danas piše isključivo zbog privatnih drama:

"To su te generacije koje misle da su najpametnije. Da se to nije desilo, ne bi se sada ni pričalo o tome“, jasna je bila pjevačica u svojoj izjavi, aludirajući na to da skandali diktiraju pažnju medija.

Takođe, izrazila je razočaranje zbog urušavanja moralnih kodeksa koji su nekada važili među pjevačima:

"Probijene su sve granice pristojnosti i morala. Šta još uopšte može nekoga da iznenadi?“, zapitala se Jasna Milenković.

"Skandali traju tri dana, pa idemo dalje"

Jami se osvrnula i na to koliko se brzo stvari zaboravljaju, naglašavajući da se danas i ono što je nekada bilo nezamislivo prihvata bez ikakve osude:

"Danas ništa nije tabu tema. Bude tema dva-tri dana i idemo dalje“, zaključila je pjevačica, ističući da skandali u današnje vrijeme imaju izuzetno kratak rok trajanja.

Podsjetimo, u javnosti se nedavno spekulisalo o Miličinom odnosu sa ocem njenog djeteta, a izvori bliski pjevačici navode da se prašina oko priča o bračnom statusu njenog partnera polako slegla, te da on redovno viđa sina bez skrivanja i tenzije koje su vladale u jeku afere.