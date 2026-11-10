Lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković poručio je da se neće predati albanskim vlastima nakon što mu je sud u Albaniji u prvostepenom postupku izrekao zatvorsku kaznu zbog fotografije sa crnogorskom trobojkom u Skadru.

Izvor: Slobodna Crna Gora

Najavio je da će iskoristiti pravo žalbe, navodeći da strahuje od mogućnosti da ga crnogorske vlasti izruče Albaniji ukoliko bude raspisana potjernica.

“Osuđen sam zbog fotografije u Skadru sa crnogorskom trobojkom prije šest godina. U obrazloženju se navodi da sam podsticao na nacionalnu mržnju”, kazao je Dajković na konferenciji za medije, piše portal Analitika.

Kako je dodao, kazna mu je umanjena na dvije godine, jer je “porodičan čovjek koji ranije nije osuđivan”.

“U spisima se navodi i ocjena albanske službe, koja me je opisala kao srpskog nacionalistu. Dodijelili su mi advokata koji me je ubjeđivao da dođem u Albaniju, tvrdeći da je moguća uslovna kazna. Rekao sam – neka hvala. Vjerujem da bi me uhapsili i da bih se u Crnoj Gori vratio u kovčegu”, saopštio je on.

Istakao je i kako treba “uhapsiti i školski sistem u Crnoj Gori, koji nas je učio da je Skadar bio prijestonica srpskog carstva”.

“Na koliko hiljada godina bi trebalo da budu osuđeni svi oni Albanci koji u Crnoj Gori šire zastave ‘velike Albanije’? Presuda je donijeta s ciljem da se ugasi jedan srpski glas”, naglasio je on, prenosi Analitika.

Ne bi ga, kaže, začudilo ni da ga Crna Gora izruči.

“Ne bi me čudilo da me uhapse i izruče Albaniji, u želji da se dodvore Albancima, Bošnjacima i Aljbinu Kurtiju. Neću se predati albanskim vlastima. Ministar Bojan Božović mi je rekao da ću dobiti pomoć, koju nikad nijesam vidio”, dodao je Dajković.

Rekao je da se ne plaši albanskih sudova i njihove vlasti.

“Ali se plašim izdajnika koji su spremni da me izruče ako bude raspisana potjernica. Presuda je prvostepena, imam pravo žalbe, koje ću koristiti. Nemam namjeru da bježim”, naveo je on.