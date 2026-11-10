"Došlo je vrijeme da se povučem": Veliki udarac za Aleksandru Prijović nakon 6 godina, sve isplivalo u javnost

Došlo je do neočekivanog preokreta na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen / aleksandraprijovic

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović ostala je bez jedne od svojih najuticajnijih i najvjernijih fan stranica na društvenim mrežama, koja je okupljala čak 80.000 pratilaca.

Djevojka koja je stajala iza ovog profila i godinama promovisala pjevačicin rad, odlučila je da stavi tačku na tu priču i povuče se. Kako tvrdi, okidač za ovu odluku bila je zabrana od strane same pjevačice da je označava (taguje) na objavama, što ju je duboko pogodilo.

Vlasnica profila obratila se pratiocima poslednji put i u emotivnom saopštenju objasnila razloge odlaska:

"Više nema smisla da ostajem"

"Posle šest godina prisustva na ovom profilu, sa tugom i razočaranjem shvatam da je došao trenutak da se povučem. Šest godina sam ulagala emociju, pažnju i vrijeme jer mi je to značilo, zato mi je posebno teško da priznam da više nema smisla da ostajem. Kada mi je Aleksandra zabranila da je označavam na sadržajima koji su mi donosili radost, shvatila sam da ovdje više nisam poželjna. Ta odluka me je jako povrijedila i uvrijedila“, navela je ona.

Odlazak bez teških riječi

Iako je razočarana ishodom i potezom pjevačice, djevojka je naglasila da ne osjeća gorčinu prema pjevačici, ali da je njena odluka konačna:

"Nije mi lako da ovo pišem jer još uvijek nosim lijepe uspomene, ali ne mogu da ignorišem taj osjećaj. Vjerujem da je povlačenje sada najbolje rešenje. Odlazim bez mržnje, ali i bez povratka. Hvala svima na svemu, nikad vas neću zaboraviti, ali ovo je moje zbogom. Aleksandra će zauvijek biti dio mene i mog srca“, zaključila je u oproštajnoj poruci.