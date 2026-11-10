U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predsjednik specijalnog vijeća sudija Veljko Radovanović uručio je odbrani i optuženima, CD sa izdvojenim Skaj materijalom, koji je SDT juče sudu dostavilo sudu, pišu Vijesti.

U obraćanju sudu optuženi Milivoje Katnić je rekao da je tužilac predložio svih milion poruka kao dokaz. Sudija je kazao da će, kad se sprovedu kao dokaz poruke koje je SDT izdvojilo na CD po nalogu suda, odbrana moći da traži da se sprovedu i druge poruke.

“Potvrđena je optužnica, a dokaz ne može ni da se otvori”, ukazao je advokat Stefan Jovanović, branilac optuženog Lazovića. Dodao je da postoji mogućnost da vanraspravno vijeće koje je potvrdilo optužnicu nije ni čitalo, ni gledalo dokaze.

Optuženi Katnić je između ostalog naveo da je SDT krivotvorilo dokaze. On je više puta ponovio i citirao, kao i ranije, Skaj poruke za koje tvrdi da ih je SDT u ovom postupku sakrilo, a koje se odnose na to da su i "kavčani" i "škaljarci" planirani da ubiju njega, Dragana Radonjića i Sašu Čađenovića.

“Protiv mene se vodi politički progon na osnovu krivotvorenih dokaza”, smatra Katnić. Ponovo je detaljno osporavao navode SDT-a koji se odnose da je on u izjavama za medije obmanjivao javnost. Kazao je da su i njegove i izjave Zorana Lazović izvučene iz konteksta od strane SDT-a.

“Tužilac pokušava da predstavi da sam ja obmanjivao javnost pa stvara privid da sam mijenjao sadržaje rečenica... Nije tačno, kako SDT tvrdi, da je sam rekao da je zabrana ulaska Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću ukinuta na zahtjev Srbije. Ja sam izjavio da su u Crnu Goru ušli na zahtjev policije Srbije, uz zahtjev da ih pratimo. A nisam rekao da je zabrana ulaska ukinuta na zahtjev Srbije. Zoran Lazović nije na konferenciji za medije rekao razlog ulaska Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru. O tome nije bilo ni riječi. Prvi put o tome Zoran Lazović je govorio u izjavi koju je dao u svojstvu građanina kod tužiteljke u SDT. Tada je naveo da je to urađeno za potrebe operativnog rada”, naglasio je Katnić. Ocijenio je da je najteže SDT krivotvorilo njegovu izjava koja je predstavljena kao da je rekao da je Saša Čađenović donio dobru odluku da krivično ne goni pripadnike organizovane kriminalne grupe Radoja Zvicera.

Smatra da je SDT sakrilo Skaj komunikaciju i "kavačkog" i "škaljarskog" klana, u kojima se radi o planiranju ubistva njega, Saše Čađenovića i Dragana Radonjića. Naveo je da su tu komunikaciju, između istalog, vodili Stefan Đukić, Emil Tuzović sa Jovanom Vukotićem iz škaljarskog klana i Radoje Zvicer, Duško Roganović i ostali iz kavačkog klana, prenose Vijesti.

“Koji je razlog što nismo bili obavješteni da je spomenuto naše ubistvo i zašto su iz Skaj komunikacije izostavljene neke od tih poruka? To sigurno nije urađeno da se spriječi naše ubistvo”, kazao je optuženi Katnić. Katnić je citirao i poruke Danila Jovanovića za kojeg je rekao da je bio visoki službenik u MUP Srbije, te da je Jovanović komunicirao preko Skaja sa Ljubom Milovićem.

Katnić je citirao, koje je Jovanović poruke poslao Miloviću, u kojima je navedeno da "su kavčani prijatelji", da su " Vučić i Stefanović u ozbiljnom ratu", "da su škaljarci na direktnoj vezi sa Vučićevim bratom".

Nastavak suđenja zakazano je za 16. novembar kada je planirano da se počne sa izvođenjem Skaj materijala.