Sjeverna Koreja je testirala novi sistem protivvazdušne odbrane, potvrđujući njegovu pouzdanost i sposobnost praćenja ciljeva.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Sjeverna Koreja testirala je novi sistem protivvazdušne odbrane i sprovela vježbu napada krstarećim raketama, objavila je državna novinska agencija KCNA.

Prema navodima agencije, testiranje novog protivvazdušnog sistema potvrdilo je njegove tehničke karakteristike, pouzdanost novih materijala i više sistema za navođenje koji se koriste u raketi, kao i sposobnost otkrivanja i praćenja ciljeva, prenosi Rojters.

República Popular Democrática de Corea realizó pruebas de un nuevo sistema de misiles de defensa aérea. El ejercicio permitió evaluar la fiabilidad de sus componentes, los sistemas de guiado y la capacidad para detectar objetivos, informó la agencia KCNA. https://t.co/YeoDvYCuIf — JP+ (@jpmasespanol)November 5, 2026

Jedinica sjevernokorejskih strateških krstarećih raketa dugog dometa na istoku zemlje izvela je tokom vježbe napad na simuliranu metu aerodroma, navodi KCNA, a prenosi agencija Tačno.

North Korea test-fired a new air-defence missile system and staged a cruise missile drill, KCNA reported. South Korea detected multiple missiles fired toward the East Sea. Latest in a series of recent tests. https://t.co/wuiIPY74jK — Nextup News (@Nextup_News)November 5, 2026

Izveštaj izgleda potvrđuje saopštenje južnokorejskog Ministarstva odbrane u utorak da je Pjongjang ispalio više projektila prema moru iz oblasti Sondok na istočnoj obali, navodi Rojters.

To je četvrto lansiranje sjevernokorejskog naoružanja u proteklih mjesec dana.

(MONDO)