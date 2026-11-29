Prema navodima izvora, između učesnika ovog događaja odranije postoje nerazriješeni međusobni odnosi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija u Budvi provjerava okolnosti incidenta u kojem je tokom prethodne noći, ispred jednog ugostiteljskog objekta, povrijeđen muškarac za kojeg se navodi da je brat pripadnika kavačkog klana.

Prema nezvaničnim informacijama koje su „Vijesti“ dobile iz više izvora, policijski službenici pregledaju snimke sa nadzornih kamera i razgovaraju sa osobama koje bi mogle imati saznanja o događaju.

Iz Uprave policije nezvanično je saopšteno da incident nije zvanično prijavljen, već da su za njega saznali operativnim putem.

Prema informacijama „Vijesti“, muškarac iz Kotora prethodno je boravio u lokalu u blizini Starog grada, gdje su se, navodno, nalazila i dvojica osoba koje se dovode u vezu sa škaljarskim klanom. Sumnja se da su ga oko tri sata poslije ponoći pozvali da izađe ispred objekta, pod izgovorom da razgovaraju, nakon čega je fizički napadnut.

Jedan od izvora „Vijesti“ tvrdi da su u napadu učestvovali muškarac iz Bijelog Polja, koji živi u Budvi, i jedan Budvanin. Za potonjeg se navodi da je ranije hapšen u Sjedinjenim Američkim Državama i osuđivan zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i zavjere radi uhođenja.

Prema navodima izvora, između učesnika ovog događaja odranije postoje nerazriješeni međusobni odnosi.

Policija nastavlja prikupljanje informacija kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta i eventualnu odgovornost učesnika.