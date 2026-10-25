Nakon višednevnih nepotvrđenih tvrdnji da je pretrpeo moždani udar i preminuo u bolnici, sjevernokorejski lider se iznenada pojavio na kineskoj granici.

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Sjevernokorejski lider Kim Džong Un posjetio je u subotu kineski pogranični grad Dandong, javila je agencija Sinhua, prešavši preko novoizgrađenog mosta u simboličnom potezu koji, kako se ocjenjuje, ukazuje na nastojanja Pekinga i Pjongjanga da prošire trgovinske veze.

Inače, posljednjih dana širile su se glasine da je Kim Džong Un umro, a povod je bila tvrdnja da je doživio teško krvarenje u mozgu, pao u komu i preminuo u bolnici u Pekingu. Za te tvrdnje nije ponuđen nijedan dokaz.

Kima je tokom posjete pratio Vang Huning, četvrti najviše rangirani kineski zvaničnik, koji mu je prenio pozdrave predsjednika Si Đinpinga, objavila je državna novinska agencija Sinhua.

Kim je u Dandong stigao preko Novog mosta na rijeci Jalu, koji povezuje Sjevernu Koreju i Kinu, rekao je zvaničnik južnokorejske vlade, koji je želio da ostane anoniman jer nije ovlašćen da javno govori.

Očekuje se da će novi most olakšati transport teške opreme, sirovina i energenata koji su Sjevernoj Koreji potrebni za razvoj. Njegovo zvanično otvaranje ovog mjeseca najnoviji je znak otopljavanja odnosa između Pekinga i Pjongjanga, nakon dva samita njihovih lidera u prethodnih 13 mjeseci.

Kina, koja se borila na strani Sjeverne Koreje tokom Korejskog rata od 1950. do 1953. godine, ostaje glavni ekonomski i diplomatski oslonac Pjongjanga i čini najveći dio njegove zvanične trgovinske razmjene.

Kineska televizija prikazala Kima kako hoda preko mosta

Kim Jong Un suddenly arrives in ChinaThe North Korean dictator drove across a brand-new bridge connecting the two countries, visited a war memorial, went to a factory and met with Wang Huning, chairman of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference.As we can see, Kim Jong Un is alive and well. Unfortunately, rumors that he was in a coma have not been confirmed. — NEXTA (@nexta_tv)October 24, 2026

Ipak, jačanje vojnih veza Sjeverne Koreje i Rusije nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine navelo je analitičare da se zapitaju da li Pjongjang postaje manje zavisan od Pekinga.

Kimova posjeta ipak ukazuje na obnovljene napore Kine i Sjeverne Koreje da unaprijede ekonomske odnose. Južnokorejska novinska agencija Jonhap ranije je objavila da se očekuje da će se Kim nakon subotnje posjete vratiti u Sjevernu Koreju.

Snimci kineske državne televizije CCTV prikazali su Kima kako prelazi most, duž kojeg su stajali ljudi sa zastavama, krećući se u pravcu Sjeverne Koreje.

Sinhua je objavila da je Vang pratio Kima do spomenika Korejskom ratu u Dandongu, gdje je sjevernokorejski lider odao počast pripadnicima Kineske narodne dobrovoljačke armije, koji su se borili na strani Sjeverne Koreje tokom trogodišnjeg sukoba.

Kim je posjetio i fabriku automobila u Dandongu, navela je Sinhua.

Novi most za jačanje odnose dvije zemlje

Kina i Sjeverna Koreja ovog mjeseca otvorile su Novi most na rijeci Jalu, dug tri kilometra, koji predstavlja njihov najznačajniji kopneni granični prelaz. Otvaranje je dugo odlagano, a cilj je oživljavanje trgovine i privredne razmjene nakon višegodišnjih zategnutih odnosa i poremećaja izazvanih pandemijom.

„Kim je dao svoj pečat bilateralnoj trgovini prešavši Novi most na rijeci Jalu i ušavši u Kinu“, rekao je Kristofer Grin, stručnjak za Korejsko poluostrvo sa Univerziteta u Lajdenu u Holandiji. On je naveo da je dugo odlaganje otvaranja mosta pokazalo koliko su odnosi dvije zemlje postali nefunkcionalni.

Tokom sastanka u subotu, Vang je rekao Kimu da je Kina spremna da iskoristi otvaranje mosta za proširenje razmjene ljudi, kao i ekonomske i trgovinske saradnje, objavila je Sinhua.

Kimova posjeta u ovom trenutku u skladu je sa aktuelnom fazom bližih ekonomskih odnosa i učestalijih kontakata na visokom nivou između Kine i Sjeverne Koreje, rekao je Lu Čao, stručnjak za odnose Kine i Sjeverne Koreje na Institutu za društvene nauke provincije Ljaoning, kineskom državnom istraživačkom centru u Šenjangu.

„Otvaranjem mosta otklonjeno je veliko usko grlo u logistici trgovine između Kine i Sjeverne Koreje. S obzirom na to da je logističko ograničenje ublaženo, bilateralna trgovina bi mogla dodatno da poraste“, rekao je Lu.

Tramp čeka da Kim pokrene razgovore

Posljednja poznata Kimova posjeta Kini bila je u septembru 2025. godine, kada je prisustvovao obilježavanju 80. godišnjice Dana pobjede u Pekingu i održao samit sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom. Si je u junu posjetio Sjevernu Koreju u okviru državne posjete.

Američki predsjednik Donald Tramp želi da ponovo pokrene pregovore sa Sjevernom Korejom, ali američki i južnokorejski zvaničnici smatraju da su sve manje šanse da se on ove godine sastane sa Kimom, objavio je Rojters u petak.

Kina će narednog mjeseca u Šenženu biti domaćin samita Foruma za ekonomsku saradnju Azije i Pacifika (APEC), kojem bi, kako se očekuje, trebalo da prisustvuje i Tramp.

(Telegraf/Mondo)