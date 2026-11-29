Na osnovu više od 32 odsto prebrojanih glasova na izborima u Španiji, došlo je do preokreta.

Izvor: Profimedia/Jose Ignacio Viseras/GTRES / Shu

Došlo je do preokreta u brojanju glasova na vanrednim parlamentarnim izborima u Španiji. Na osnovu nešto više od 32 odsto prebrojanih listića, Narodna partija (PP) desnog centra na putu je da osvoji najviše mandata i mogla bi da formira većinu ukoliko uđe u koaliciju sa krajnje desničarskom strankom Voks.

Prema aktuelnim projekcijama, PP bi osvojila 134 mandata, dok bi Voks imao 49, što u zbiru daje 183 mjesta. Za formiranje vlade u parlamentu koji broji 350 poslanika, stranci ili koaliciji potrebno je 176 mandata.

Ranije večeras, na osnovu prvih 10 odsto prebrojanih glasova, koji su uglavnom stigli iz manjih mjesta i nijesu nužno odražavali konačan ishod, u blagoj prednosti bili su vladajući socijalisti premijera Pedra Sančeza sa 30,6 odsto glasova, ispred Narodne partije sa 30,5 odsto i Voksa sa 13,9 odsto.