Južnokorejska obavještajna služba odgovorila je na masovne glasine o navodnoj smrti i komi Kim Džong Una.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Obavještajna služba Južne Koreje danas je obavestila parlamentarni odbor da su nedavne, nepotvrđene glasine koje kruže društvenim mrežama, prema kojima je sjevernokorejski lider Kim Džong Un možda preminuo netačne.

Nacionalna obavještajna služba iznela je ovu procjenu tokom sastanka iza zatvorenih vrata sa poslanicima vladajuće stranke i opozicije, koji su članovi Odbora za obaveštajna pitanja Narodne skupštine, prema riječima izvora koji su prisustvovali sastanku, prenosi Jonhap.

Glasine, u kojima se tvrdilo da je Kim Džon Un doživio teško krvarenje u mozgu, pao u komu i umro, proširile su se društvenim mrežama, a početkom ove nedelje prenijeli su ih brojni strani mediji.

Nisu ponuđeni nikakvi dokazi koji bi potkrepili te tvrdnje, podsjeća Jonhap.

Državni mediji Severne Koreje nisu direktno komentarisali ove spekulacije, ali su u utorak izvijestili da je Kim dan ranije posetio izložbu odjeće i obuće u Pjongjangu, prenosi agencija Tačno.

Na fotografijama koje su objavili državni mediji vidi se kako on obilazi izložbu u društvu svoje ćerke.

Tokom brifinga za odbor krajem prošlog mjeseca, Služba je navela da je Kim, koji ima više od 140 kilograma, izložen velikom riziku od kardiovaskularnih bolesti usled ozbiljne gojaznosti, ali da ne pokazuje značajnije zdravstvene probleme.

Kao dokaz, služba je navela njegovu sposobnost da se kreće bez poteškoća, uključujući i trčanje uz stepenice tokom obilaska razarača, kao i činjenicu da njegovo zdravstveno stanje pomno prati posebno medicinsko osoblje.