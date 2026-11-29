Glavni portparol Pentagona Šon Parnel odbacio je navode „Vašington posta“ da je Iran koristio satelitski sistem „Starlink“ kompanije „Spejsiks“ tokom vojnih operacija protiv američkih snaga.

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Pentagon je demantovao tvrdnje da je Iran tokom borbenih operacija protiv SAD koristio satelitski sistem „Starlink“, koji je razvila kompanija „Spejsiks“ Ilona Maska.

„Vašington post“ objavio je ranije danas da je Mask navodno još u martu, na vrhuncu neprijateljstava na Bliskom istoku, saznao da Teheran koristi satelitski sistem njegove kompanije za operacije protiv američkih snaga.

Prema pisanju lista, informacije su navodno poticale iz izvještaja Centralne komande SAD dostavljenog Pentagonu. Kompanija „Spejsiks“ odbacila je ove tvrdnje.

„Pentagon nema evidenciju o bilo kakvom izvještaju Centralne komande“, napisao je glavni portparol Pentagona Šon Parnel na društvenoj mreži „Iks“.

Parnel je dodao da je Pentagon o tome obavijestio „Vašington post“, ali da je list uprkos tome objavio članak.

SAD i Izrael započeli su 28. februara napade na ciljeve u Iranu, na koje je Teheran odgovorio sopstvenim udarima.

Iako trenutno postoji pauza u borbenim dejstvima, sukob je i dalje neriješen i postoji rizik od nastavka neprijateljstava.

(Mondo)