Mančester Siti traži hitnu istragu zbog spornog suđenja na utakmici protiv Arsenala, nakon remija 2:2. Klub očekuje objašnjenje ključnih odluka.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Arsenal i Mančester siti remizirali su 2:2 u derbiju 12. kola Premijer lige, međutim nažalost poslije susreta se ne priča o golovima Holanda, Haverca, Fernandeza i Timbera, nego o onome što su propustili sudija Bruks i njegove kolege iz VAR sobe, zbog kojih se oglasio i klub sa "Etihada".

"Mančester siti je veoma razočaran brojnim odlukama sudija tokom današnje utakmice protiv Arsenala. Klub će u ponedjeljak uputiti zvaničan dopis organizaciji 'Pro Ref', u kojem će zatražiti potpuno objašnjenje ključnih sudijskih odluka na utakmici, uključujući način na koji su donošene odluke na terenu, kao i primjenu VAR tehnologije", navodi se iz Mančester sitija i dodaje još: "Očekujemo detaljan odgovor i nastavićemo da zastupamo i branimo interese kluba, naših igrača i navijača".

Osim kluba koji se zvanično oglasio, burno je reagovao i Enco Mareska koji je rekao da je njegova ekipa i te kako oštećena, smatrajući da su dva boda "otkinuta" u borbi za titulu.

Šta se desilo na Emirejtsu?

Prvo je u 83. minutu meča Jurijen Timber iz Arsenala postigao gol za 2:2, što je VAR dugo provjeravao. Pored toga da li je desni bek Arsenala igrao rukom, gledalo se i da li je Gabrijel napravio faul nad Đanluiđijem Donarumom, koji je pokazivao da je dobio udarac u glavu. Njegove pritužbe nisu uvažene, kao ni Sitijeve nekoliko minuta kasnije.

VAR SAYS VIKTOR GYOKERES ARMS ARE IN A NATURAL POSITION HERE… THAT IS AN ABSOLUTELY HUGE DECISION IN THE PREMIER LEAGUE TITLE RACE https://t.co/dKIBQUizjN — Polymarket FC (@PolymarketFC)November 29, 2026



Nakon što je lopta očigledno pogodila u ruku Viktora Đokereša, nastala je ogromna gužva u kaznenom prostoru. Ponovo se gledao snimak, dugo je trajalo, ali... Ni ovog puta tehnologija nije pomogla Mančester sitiju.