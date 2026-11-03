Američke snage izvele ograničene napade na iransko ostrvo Kešm radi zaštite trupa nakon vatre na avion. Tramp poručio da je moguć napad na planinu Pikaks.

Izvor: Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država realizovale su ograničene vojne udare na iransko ostrvo Kešm, potvrdila su trojica američkih zvaničnika, navodeći da je riječ o defanzivnoj operaciji usmjerenoj ka zaštiti američkih vojnih kapaciteta i ljudstva u tom području.

Prema navodima jednog od funkcionera, akcija je uslijedila nakon što su iranske snage otvorile vatru na američku letjelicu. Kako se ističe, nije posrijedi obimna borbena operacija kakva se ranije razmatrala, dok su slični udari i u prethodnom periodu izvođeni u tajnosti.

Drugi američki zvaničnik naveo je da je napad predstavljao odbrambeni odgovor na lansiranje iranskih raketa zemlja-vazduh prema američkoj imovini. Administracija je prvobitno izbjegavala javno isticanje ove akcije kako se ne bi stekao utisak o većem intenzitetu borbi nego što je to zaista bio slučaj.

Iranska agencija Fars prenijela je da se u utorak ujutro po lokalnom vremenu na ostrvu Kešm čulo nekoliko detonacija, a iste zvuke potvrdili su i mještani sa susjednog ostrva Hengam, kao i iz lučkog grada Bandar Abas. Ostrvo Kešm, koje se nalazi na oko 22 kilometra od Bandar Abasa i koje je američka vojska već gađala tokom sukoba, ima stratešku važnost za Teheran u održavanju kontrole nad plovidbom kroz Hormuški moreuz, kroz koji je prije izbijanja rata prolazilo oko 20 miliona barela nafte dnevno.

Trampove izjave o planini Pikaks i pregovorima

Paralelno sa vijestima o vojnim akcijama, američki predsjednik Donald Tramp naveo je da se diplomatski kontakti sa vlastima u Teheranu nastavljaju i da bi dogovor mogao biti postignut.

U televizijskom intervjuu za Foks njuz Tramp nije direktno analizirao same udare na Kešm, ali je napomenuo da bi SAD mogle biti prinuđene da napadnu planinu Pikaks, podzemni nuklearni lokalitet na kojem se, prema izraelskim procjenama, nalaze iranske zalihe obogaćenog uranijuma i usavršene centrifuge. Tramp je naveo da realizacija takve akcije ne predstavlja problem i da se može izvesti za sat vremena u bilo kom trenutku.

Govoreći o cjelokupnoj situaciji, Tramp je naveo da se ne vodi otvoreni rat već blagi sukob, ističući uvjerenje da iranska strana teži sklapanju sporazuma. Iako je ranije poručio da neće pokretati napade prije održavanja međuizbora, opcija nastavka vojnih operacija nakon toga ostala je otvorena.

Reakcija Teherana, stav potpredsjednika Vensa i skok cijena nafte

Iranski vrhovni vođa ranije je uputio upozorenje da će Teheran na svaki novi obimniji napad odgovoriti bez ikakvih teritorijalnih ograničenja. Zvaničnik bezbjednosnog sektora u Teheranu precizirao je da bi se na meti iranskih udara mogle naći i infrastrukture koje prevazilaze naftna postrojenja, uključujući sisteme vezane za vještačku inteligenciju.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens potvrdio je da su dvije strane zabilježile određene pomake ka okončanju neprijateljstava, naglasivši nepredvidivost iranske strane i opredijeljenost američkog predsjednika da zadrži vojni i nevojni mehanizam djelovanja. Vens je dodao da su izgledi za postizanje dogovora solidni.

Informacija o udarima na ostrvo Kešm odmah je izazvala poskupljenje sirove nafte na azijskim berzama, prekinuvši prethodni trend pada cijena koji je pratio očekivanja od diplomatije. Istovremeno, procjenjuje se da bi cijene pogonskih goriva u SAD mogle dostići istorijski najviši nivo zabilježen na dan održavanja izbora.