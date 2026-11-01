Učenici i sindikati u Francuskoj najavili su blokade škola i masovne proteste zbog nezadovoljstva politikom vlade.

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Francuska organizacija učenika srednjih škola (Les lycéens) pozvala je danas na blokadu srednjih škola u zemlji, počev od sutra, dok su sindikati pozvali na masovni protest narednog četvrtka, 5. novembra.

Lider organizacije učenika srednjih škola Pjer Surza je izjavio da osuđuje vladinu "kafansku politiku", odnosno predlog nekoliko mjera u pokušaju da se uguši bijes mladih ljudi koje su iznete ranije ove nedjelje, prenosi televizija BFM, prenijela je agencija Tačno.

Surza je kazao da, nakon 15-dnevne pauze, "naravno da poziva na blokadu", kao i da će "srednje škole biti blokirane, počev od ponedjeljka".

Konfederacija sindikata Snaga radnika (Force ouvrière) najavila je takođe "masovnu" mobilizaciju svojih članova za proteste 5. novembra.

Vidi opis Srednjoškolci u Francuskoj najavili blokade škola: Sindikati pozivaju na masovne proteste Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Sekretar tog sindikata Siril Lama je kazao da će mobilizacija članova sindikata sledećeg četvrtka na protestima biti "masovna".

"To je široka međusindikalna mobilizacija, pošto su nam se pridružili i drugi sindikati koji nisu potpisnici, a dobijamo povratne informacije sa terena koje ukazuju da će tog dana biti masovna", kazao je Lama.

On je kazao da će na protest biti pozvani "zaposleni, radnici, penzioneri i mladi ljudi".

Savezni sekretar sindikata SUD-Rail, Žilijen Trokaz pozvao je na eskalaciju štrajka i obustavu rada privrede ovog četvrtka.

"Postoji bijes, i on mora da bude izražen obustavom rada i izlaskom na ulice u četvrtak", kazao je Trokaz.