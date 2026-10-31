Skoro pola miliona ljudi učestvovalo je u demonstracijama širom Francuske. Zbog sve češćih poziva na "revoluciju", na ulicama je raspoređeno 70.000 policajaca, a u Parizu i drugim gradovima došlo je do žestokih sukoba izgrednika i snaga reda.

Izvor: Matthieu RONDEL / AFP / Profimedia

Skoro pola miliona ljudi učestvovalo je danas u demonstracijama širom Francuske, uključujući 200.000 u Parizu, saopštila je koalicija omladinskih organizacija i sindikata koji zastupaju srednjoškolce i studente, dok je policija procijenila da je na ulicama bilo oko 320.000 ljudi.

Demonstracije su organizovali srednjoškolci, studenti, članovi pokreta "Žutih prsluka" i sindikati, a vlasti posebno zabrinjavaju sve češći pozivi na "revoluciju" i "ustanak", zbog čega je danas za održavanje reda angažovano 70.000 policajaca.

Na kraju protestnih šetnji u Parizu, Marselju, Lionu i drugim francuskim gradovima došlo je do porasta tenzija.

U Parizu je došlo do žestokih sukoba policije i dijela demonstranata, nakon čega su ulice bile ispunjene suzavcem, javili su novinari agencije AFP.

Gen z protest in France #GenZProtest #GenZ https://t.co/Y8pADDfDYX — shaharyar khanzada (@shaharyar_3)October 31, 2026

Desetine maskiranih osoba, obučenih u crno, koristile su čekiće kako bi vadile kocke kaldrme, koje su zatim bacale na policiju, koja je uzvratila suzavcem, a nekoliko puta je u talasima intervenisala i pendrecima.

"Tvrdo jezgro od nekoliko stotina izgrednika", koje se nalazilo na začelju povorke, napalo je policiju raznim predmetima, uključujući i Molotovljev koktel, saopštila je pariska policijska prefektura.

Do sukoba demonstranata i policije je došlo i u Marselju, a u Lionu, trećem po veličini gradu u Francuskoj, ljudi su gađali policiju raznim predmetima, na šta su policajci odgovorili upotrebom suzavca.

Barricades and tear gas in Montpellier tonightMasked rioters drag fences into barricades as police fire tear gas. 296 arrests across France by 6pm, says the interior ministryStop calling this a protest. France needs order restored now https://t.co/a0JkjPmIFC — EU Border News (@EUBorderNews)October 31, 2026

U Tuluzu, na jugu zemlje, policija je upotrijebila vodene topove da bi rasturila neprijavljeni skup, na kom je bilo više hiljada ljudi.

Lider "Nepokorene Francuske" i predsjednički kandidat Žan-Lik Melanšon učestvovao je na demonstracijama u Parizu.

Nekoliko organizacija već je pozvalo na nastavak protesta, a dvije su najavile blokade srednjih škola i fakulteta u utorak i četvrtak. Za četvrtak je planiran i veliki štrajk na poziv sindikata, dok su "Žuti prsluci" pozvali na nove proteste u petak i subotu.

⚡️ Nearly 500,000 People Protest Across France, Youth Unions Say https://t.co/edWVIgQdOq — Multipolar Report (@Multipolar_RPT)October 31, 2026

Talas nezadovoljstva počeo je sredinom septembra zbog visokih troškova života i rasta cijena goriva, a ti protesti su se nadovezali na okupljanja srednjoškolaca, koji traže više novca za obrazovanje, zapošljavanje dodatnih nastavnika i obnovu škola.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka protesta povrijeđena su 1.193 policajca i žandarma, a nije poznat tačan broj povrijeđenih demonstranata.