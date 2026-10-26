Lideri protesta francuskih učenika saopštili su da je Vlada ponudila paket prijedloga za prosvjetu kao odgovor na ulične proteste, ali su oni rekli da će nastaviti sa demonstracijama jer mjere nisu dovoljne za ispunjavanje zahtjeva.

Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Nakon sastanka sa Vladinim zvaničnicima, učenici su objavili da prijedlozi uključuju ograničavanje veličine pojedinih odjeljenja, kredite za renoviranje škola i zamjenu sistema prijema na univerzitete koji smatraju nepravednim.

"Nisu ispunjeni svi naši zahtjevi. Nastavićemo koliko god bude potrebno", rekao je Luj Letublon, jedan od predstavnika srednjoškolaca.

Vlada za sada nije zvanično potvrdila da je dala ponudu demonstrantima.

Proteste su pokrenuli srdnjoškolci nezadovoljni stanjem škola i uslovima u učionicama, ali je prije devet dana nasilje zahvatilo gradove širom Francuske.

Pokret se od tada proširio i privukao sindikate i aktiviste "Žutih prsluka".

Predsjednik Emanuel Makron ranije je priznao da će vjerovatno ovog vikenda biti još nemira uoči većih protesta zakazanih za 5. novembar.

(Srna)