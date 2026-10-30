Sukob vlasti i opozicije oko imenovanja sudija prerastao je u otvoreni institucionalni obračun.

Izvor: X/@MarioNawfal

Politička i u Poljskoj dodatno je eskalirala u petak, 30. oktobra, kada je policija raspoređena u krugu Ustavnog suda u Varšavi.

Na zvaničnom sajtu institucije objavljeno je da su predsjednik suda Bogdan Švječkovski i njegov zamjenik Bartlomej Sohanjski privremeno suspendovani s dužnosti.

Premijer Donald Tusk brani poteze svoje vlade kao dio procesa vraćanja vladavine prava, dok opozicija optužuje vlast za protivpravno preuzimanje institucije.

Prema saopštenju varšavske policije, intervencija je uslijedila nakon što je Generalno tužilaštvo zatražilo da se posebna pažnja posveti bezbjednosti Ustavnog suda zbog protesta ispred zgrade.

Policija je istovremeno dobila dopis sudije Ane Korvin-Pjotrovskе, koja je upozorila na moguće ugrožavanje bezbjednosti sudija i zaposlenih, kao i na rizik od narušavanja javnog reda.

Policija je navela da su njeni pripadnici postupali u okviru zakonskih ovlašćenja i da nijesu ulazili u samu zgradu suda, već su obezbjeđivali prostor oko nje.

Tokom intervencije došlo je do incidenata, uključujući bacanje opasnih predmeta na policajce, a privedene su tri osobe koje su preskočile ogradu i ušle na posjed suda.

A big crowd has gathered outside Poland’s top court tonightHundreds of police are reportedly surrounding the crowd, maybe to clear things up before the president gets back.Nobody knows yet how this night ends.Writer: Daniyalhttps://t.co/kOW7jpA8Qd — Mario Nawfal (@MarioNawfal)October 30, 2026

Spor oko rukovodstva Ustavnog suda

Istovremeno s policijskom intervencijom, na zvaničnom sajtu Ustavnog suda objavljeno je obavještenje o privremenoj obustavi obavljanja dužnosti predsjednika Švječkovskog i njegovog zamjenika Sohanjskog.

Prema tom obavještenju, odluku je donijela sutkinja Ana Korvin-Pjotrovskа, koja je u tom trenutku rukovodila radom institucije.

Međutim, rukovodstvo suda osporilo je objavu, tvrdeći da je zvanična internet stranica protivpravno preuzeta i da Švječkovski i Sohanjski i dalje ostaju na svojim funkcijama.

Ustavni sud je poteze koji su doveli do objavljivanja odluke opisao kao pokušaj državnog udara, piše Polskieradio.pl.

„Došlo je do protivpravnog preuzimanja internet stranice Ustavnog suda. Bogdan Švječkovski je i dalje predsjednik, a Bartlomej Sohanjski potpredsjednik Ustavnog suda. Ana Korvin-Pjotrovskа nije sutkinja Ustavnog suda. Sve osobe koje učestvuju u ovim aktivnostima čine krivično djelo državnog udara“, piše u objavi Ustavnog suda na Iksu.

Dodatnu dimenziju sukobu dao je glavni tužilac i ministar pravde Valdemar Žurek, koji je saopštio da je sudu dostavio pet zahtjeva za ukidanje sudijskog imuniteta. Četiri zahtjeva odnose se na Švječkovskog, a jedan na Sohanjskog. Prema njegovim riječima, dokumentacija obuhvata 224 strane i 50 tomova spisa.

Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego.Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu. — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL)October 30, 2026

Sukob oko Ustavnog suda traje od promjene vlasti 2023. godine, kada je vladu stranke Pravo i pravda (PiS) zamijenila proevropska koalicija Donalda Tuska. Jedno od glavnih spornih pitanja jeste imenovanje novih sudija i njihovo pravo da preuzmu dužnost.

Parlament je u martu 2026. izabrao šest novih sudija, ali predsjednik Karol Navrocki nije primio zakletve svih izabranih kandidata. Švječkovski je, s druge strane, osporavao njihov status i nije im omogućio da učestvuju u radu suda.

Vlada tvrdi da pokušava da otkloni posljedice ranijih političkih uticaja na pravosuđe, dok PiS i predsjednik države smatraju da sadašnja vlast krši ustavni poredak.

Premijer Tusk branio je postupke svoje vlade porukom da je vraćanje vladavine prava obaveza države i da taj proces, nakon godina problema, zahtijeva odlučne poteze. Opozicioni lider Jaroslav Kačinjski, međutim, optužio je vlast za napad na Ustavni sud.

Zbog razvoja događaja predsjednik Poljske Karol Navrocki prekinuo je putovanje u Senegal i vratio se u zemlju. Poručio je da u trenutku takve krize predsjednik mora biti u Poljskoj.

„Vraćanje vladavine prava naša je dužnost. Nakon godina bezakonja pod vlašću PiS-a, to je težak proces, ponekad bolan, i zahtijeva odlučno djelovanje. Drugog puta nema“, napisao je Tusk na društvenoj mreži Iks.