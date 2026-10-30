Politička kriza u Poljskoj dodatno se produbila nakon upada policije u prostorije Ustavnog suda i suspenzije njegovog predsjednika Bogdana Sventkovskog.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Poljski predsjednik Karol Navrocki u petak je naredio da se avion kojim je putovao u Senegal okrene i vrati nakon što je dobio vijest da je policija ušla u prostorije najvišeg poljskog suda, a da je predsjednik suda suspendovan.

"U ovakvom trenutku predsjednik mora da bude u Poljskoj. Prekidam putovanje u Senegal i vraćam se", objavio je na društvenoj mreži X.

Policija je saopštila da su njeni službenici ušli u prostorije Ustavnog suda nakon incidenata ispred zgrade, uključujući bacanje opasnih predmeta na policajce.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam — Karol Nawrocki (@NawrockiKn)October 30, 2026

Ustavni sud je na svom zvaničnom sajtu objavio da je njegov predsjednik Bogdan Sventkovski u petak suspendovan. Dugogodišnji politički spor oko Ustavnog suda praktično je doveo do blokade rada te institucije.

Navrocki, saveznik bivše poljske nacionalističke vlade, ranije ove godine odbio je da potvrdi trojicu od šest sudija koje je imenovao parlament. S druge strane, Sventkovski nije dozvolio da dužnost preuzmu sudije koje je izabrala aktuelna parlamentarna većina.

(Mondo)