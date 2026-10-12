U ruskom raketnom napadu na naselje Pisočin kod Harkova poginule su tri osobe, a 25 je povrijeđeno. Istovremeno je pogođen i sam grad Harkov usled serije masovnih vazdušnih udara.

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U jučerašnjem ruskom raketnom napadu na stambeno područje u Pisočinu, naselju pored Harkova, poginule su najmanje tri osobe, a 25 ih je povrijeđeno.

Ukrajinska nacionalna policija objavila je da su među poginulima 16-godišnji mladić i dvije žene od 19 i 51 godinu. Raketa je pala nedaleko od prodavnice i stambenih zgrada, piše The Kyiv Independent.

Među povrijeđenima su i dvjie djevojčice, stare devet i 13 godina. Svi su prevezeni u bolnicu, a težina njihovih povreda zasad nije objavljena.

Russia struck a densely populated residential area in Pisochyn with a missile, near apartment buildings and grocery stores.Three people were killed: a 19-year-old girl, a 51-year-old woman, and a 16-year-old boy. https://t.co/4bo5Xstti1 — Pepel Klaasa (@pepel_klaasa)October 11, 2026

Novi napadi na Harkovsku oblast

Napad u Pisočinu dogodio se istog dana kada je Harkov, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen sa dvije navođene bombe. U napadu na gradsku četvrt Nemišljanski jedna osoba je poginula, a najmanje osam ih je povrijeđeno.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istakao je učestalost ruskih udara. "Samo ove nedelje Rusi su lansirali oko 1450 vazdušnih bombi, 75 projektila različitih tipova i više od 1640 jurišnih dronova, od kojih je oko 60 posto na mlazni pogon", rekao je Zelenski.

Rusija redovno izvodi napade na civilnu infrastrukturu širom Ukrajine. Harkov i okolina česta su meta zbog blizine linije fronta.