Tramp je otkazao predizborne skupove u Kanzasu i Ajovi, što je izazvalo nova pitanja o njegovom zdravlju. Dodatni skandal izbio je kada je burno reagovao i žestoko izvrijeđao novinara Rojtersa.

Izvor: X/NBARetweet

Američki predsjednik Donald Tramp otkazao je predizborne skupove u Kanzasu i Ajovi, planirane za ovaj vikend uoči kongresnih izbora 3. novembra. Umesto ličnih nastupa održaće niz telefonskih predizbornih skupova, a odluka je izazvala pitanja o njegovom zdravlju i umoru nakon intenzivne kampanje, piše Miror.

Tramp je juče, nakon povratka sa predizbornog skupa u Južnoj Karolini, izvrijeđao novinara Rojtersa koji ga je pitao da li je odustao od odlaska u Kanzas zato što mu je dosta putovanja. Novinar Rojtersa Džejkob Bogejdž najprije ga je pitao kako se osjeća nakon brojnih putovanja i kakvo mu je zdravlje. Tramp je odgovorio da se osjeća vrlo dobro i izrazio uvjerenje da će republikanci ostvariti dobar rezultat na izborima.

Novinar ga je potom pitao da li odustajanje od skupa u Kanzasu ima veze sa tim što mu je dosta putovanja. Tramp je na to odmah odgovorio. "Bolestan si kad postavljaš takvo pitanje. Ti si bolestan", rekao je Tramp, a zatim upitao novinara za koga radi. "Pogledajte ovog čovjeka. Uopšte nije u formi", rekao je Tramp, a zatim objasnio zašto neće putovati u Kanzas. "Ne idem u Kanzas jer mu ide jako dobro. Održaću telefonski skup. Sjutra idem na Floridu. Nakon 28 skupova on me pita koji je razlog. Znate koji je razlog? Ne mislim da moram ići u Kanzas", rekao je Tramp, misleći na republikanskog senatora Rodžera Maršala.

Na kraju se ponovo obratio novinaru Rojtersa. "Pratiš me već dvije nedelje. Ja se osjećam savršeno. Ti si odvratan, dovedi se u formu, izgledaš užasno", poručio mu je Tramp.

Q: "You not going to Kansas has nothing to do with you being sick of travel?"President Trump: "You're sick to ask that question. You are sick...I don't feel I have to go to Kansas...I feel perfect. You are disgusting. Put yourself in shape. You look like hell!" https://t.co/8jfPolxExW — CSPAN (@cspan)October 29, 2026

Otkazani skupovi u Kanzasu i Ajovi

Tramp je sjutra trebalo da održi skup u Salini u Kanzasu, gdje republikanski senator Rodžer Maršal pokušava da osvoji novi mandat. Maršal se suočava sa ozbiljnim izazovom demokratskog kandidata Adama Hamiltona, koji prema nekim anketama ima prednost.

Otkazan je i nedeljni skup u Dubjuku u Ajovi. Republikanski nacionalni komitet objavio je da će Tramp umjesto toga učestvovati u brojnim telefonskim predizbornim skupovima u različitim saveznim državama.

Tramp je od početka oktobra održao 25 skupova u 19 saveznih država, nastojeći da poveća podršku republikanskim kandidatima. Republikanci na izborima u utorak pokušavaju da zadrže kontrolu nad oba doma američkog Kongresa.

Ljekar mora biti najviše tri minuta udaljen od Trampa

Zdravlje 80-godišnjeg američkog predsjednika poslednjih mjeseci je predmet sve veće pažnje javnosti. Vol Strit Džornal nedavno je objavio da njegov lični ljekar, Šon Barbabela, ili neko od njegovih kolega, uvijek mora biti na udaljenosti sa koje do predsjednika može stići u roku od tri minuta.

Prema istom izvještaju, zaposleni u Bijeloj kući obično napuštaju prostoriju kada Tramp razgovara sa svojim ljekarom. Osoba upoznata sa Barbabelinim radom opisala je njegov pristup kao nenametljiv i direktan.

Bijela kuća ranije je potvrdila da Tramp ima hroničnu vensku insuficijenciju, stanje koje otežava povratak krvi iz nogu prema srcu i može izazvati oticanje članaka. Modrice na njegovim rukama pripisala je čestom rukovanju i uzimanju aspirina. Trampov ljekar je u maju objavio da je predsjednik odličnog zdravlja.