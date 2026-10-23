Američki predsjednik Donald Tramp ušao je u dva oštra verbalna sukoba sa predstavnicima medija. Novinarku CNN-a nazvao je osobom niske inteligencije, dok je drugog izvještača upitao da li je bolestan.

Izvor: Bonnie Cash / CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp se u srijedu verbalno sukobio sa novinarkom CNN-a Kejtlan Kolins ispred Bijele kuće i nazvao je "osobom niskog koeficijenta inteligencije" i "glupom".

Rasprava je počela kada je Kolins pitala Trampa da li je njegova odluka o ukidanju sankcija Rusiji povezana sa oslobađanjem Stivena Habarda, američkog profesora koji je u toj zemlji bio u pritvoru od 2022. godine.

"Ti si glupa i radiš za CNN"

Tramp je branio pregovore sa Rusijom o oslobađanju, ali je Kolins insistirala na odgovorima. Predsjednik je tvrdio da je odluka o sankcijama bila nužna za pregovore i da Habard inače ne bi bio pušten. Kolins je na to odgovorila da to zapravo znači da je administracija dala nešto zauzvrat.

"Nemaš pojma o čemu pričaš", rekao joj je Tramp. "Ti si glupa. Ti si osoba niskog koeficijenta inteligencije. Glupa si i radiš za CNN."

"Ako pregovaram da vratimo čovjeka kojeg godinama pokušavamo da vratimo nazad, čovjeka koji je bio zatvorenik u Sibiru ili negdje drugdje u Rusiji, onda ga vraćamo zahvaljujući meni", dodao je.

Kolins je ponovo pitala da li je ukidanje sankcija povezano sa Habardovim oslobađanjem, nakon što je Tramp izjavio da nije ništa žrtvovao kako bi osigurao povratak Amerikanca. Predsjednik je odbacio njeno pitanje, ali je ponovio da je ta odluka pomogla u oslobađanju.

Kaitlan Collins absolutely WRECKS Donald Trump. https://t.co/mXtdtLUFp4 — Beach Roy (@Beach_Roy33)October 22, 2026

Uhvatila ga u laži

"Uključi mozak", rekao je. Novinarka ga je tako uhvatila u direktnoj kontradikciji jer je Tramp prvo tvrdio da Amerikanci nisu dali nikakav ustupak Rusiji, da bi potom sam priznao da profesor nikada ne bi bio pušten da Vašington Moskvi nije ukinuo sankcije.

Bio je to novi javni sukob između Trampa i Kolins i ujedno druga predsjednikova prepirka sa novinarima u samo dva dana.

Drugog novinara pitao da li je bolestan

Ranije ove nedelje Tramp se sukobio i sa drugim novinarom tokom konferencije za medije u Ovalnom kabinetu. Njegov tim za brze reakcije objavio je da je riječ o Endrjuu Fajnbergu, dopisniku Independenta.

Do prepirke je došlo dok je Tramp odgovarao na pitanja. Vidno iznerviran, predsjednik se u jednom trenutku direktno obratio novinaru. "Šta nije u redu s tobom?" upitao je Tramp. "Jesi li ti bolestan?" "Koliko znam, nisam, gospodine", odgovorio je novinar. "Ja mislim da s tobom nešto nije u redu", rekao je Tramp.

Tramp je Fajnbergu poručio da "bude oprezan" nakon što ga je novinar pitao zašto novi program za uzbunjivače nudi proviziju od samo 1 odsto, dok Zakon o lažnim potraživanjima predviđa najmanje 10 odsto. Potpredsjednik Džej Di Vens ocijenio je pitanje "izrazito nepoštenim".

"Zakon o lažnim potraživanjima ne pokriva više od 99 odsto prevara koje otkrivamo u saveznoj vladi", rekao je Vens. "Predsjednik želi da za svaku prevaru, ako je otkrijete i pružite dokaze koji nam omoguće povraćaj novca, dobijete naknadu. To bi se odnosilo na sve slučajeve, a ne samo na onaj mali dio koji pokriva postojeći zakon."

Tramp je komentar o "bolesnoj osobi" izrekao kasnije, kada je Fajnberg započeo pitanje o Trampovim golf terenima. Predsjednik ga je prekinuo i rekao mu da "ćuti", pa pitanje nije dovršeno niti je javno objavljeno šta ga je tačno pitao.