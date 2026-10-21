Donald Tramp ponovo se sukobio s novinarom u Bijeloj kući, a potom iznio uvredljive tvrdnje o Somaliji, Ilhan Omar i somalijskoj zajednici u Minesoti.

Izvor: POOL / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo se sukobio s novinarom u Ovalnom uredu Bijele kuće, a potom iznio uvredljive tvrdnje o Somaliji, kongresmenki Ilhan Omar i somalijskoj zajednici u američkoj saveznoj državi Minesoti.

Do ove situacije došlo je tokom predstavljanja programa vrijednog 25 miliona dolara, namijenjenog nagrađivanju zviždača koji prijavljuju prevare. Kada je novinar počeo postavljati pitanja o promjenama u parku Ist Potomak, uključujući izgradnju novog golf terena, Tramp ga je prekinuo.

"Tiho, tiho. Šta nije u redu s tobom? Jesi li ti bolestan čovjek?", upitao je američki predsjednik.

"Koliko znam, nisam, gospodine", odgovorio je novinar, na šta je Tramp uzvratio: "Zapravo mislim da nešto nije u redu s tobom."

Riječ je o Endruu Feinbergu, dopisniku lista "Indipendent" iz Bijele kuće.

Sukob se nastavio i na društvenim mrežama. Potpredsjednik SAD Džej Di Vens podijelio je snimak događaja i Feinberga nazvao "imbecilnim novinarom". Feinberg mu je odgovorio da bi, ako ga već vrijeđa, trebalo da ima dovoljno hrabrosti da označi njegov profil.

Tramp iznio uvrede na račun Somalije i Ilhan Omar

Na istom događaju Tramp je govorio i o kongresmenki Ilhan Omar, prvoj članici Kongresa SAD somalijskog porijekla. Izjavio je da bi ona mogla završiti u zatvoru, naglašavajući da je to njegovo mišljenje, te je opisao kao bolesnu i veoma nepoštenu osobu koja mrzi SAD.

"Ona dolazi iz države koja zapravo nije ni država, Somalije. To je smeće od države", rekao je Tramp.

Dodao je da Somalija nema vladu i da njeni stanovnici "samo trče okolo i pucaju jedni na druge".

Američki predsjednik kritikovao je i somalijsku zajednicu u Minesoti, tvrdeći da je upropastila tu saveznu državu i da većina njenih pripadnika ne bi trebalo da bude u SAD.

Trampove izjave uslijedile su sedmicu nakon što su federalni agenti pretresli dom Ilhan Omar u Vašingtonu zbog navoda o imigracionoj prevari.

Omar je istragu opisala kao smiješnu, stranačku i fašističku.