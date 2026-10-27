Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 10.060, a gotovo polovina zaraženih je preminula.

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Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 10.060, a gotovo polovina zaraženih je preminula, pokazali su vladini podaci.

Epidemija, proglašena u maju, izazvana je virusom Bundibugjo, za koji ne postoje odobrena vakcina ni lijek, prenio je Rojters. Prema navodima zdravstvenih vlasti, ovo je najbrže šireća epidemija ebole do sada i najsmrtonosnija u istoriji Konga, prenijela je agencija Tačno.

Bolest se u Kongu proširila na 66 zdravstvenih zona u osam provincija, dok je u trenutku proglašenja epidemije bila prisutna u samo tri zone.

Ukupno je registrovana u pet zemalja, uključujući Ugandu i Francusku, u kojima trenutno nema aktivnih slučajeva, a zabilježeni su slučajevi i u Keniji i Nigeriji.

Oko 80 odsto novih slučajeva potiče od osoba koje nisu bile pod zdravstvenim nadzorom, što ukazuje na postojanje lanaca prenosa virusa koji nisu otkriveni.

Prema Afričkom centru za kontrolu i prevenciju bolesti, najmanje 95 odsto slučajeva moralo bi da bude povezano sa već identifikovanim kontaktima zaraženih da bi se smatralo da je epidemija uglavnom stavljena pod kontrolu.

Najmanje polovina preminulih nikada nije primljena u centre za liječenje, što ukazuje na to da se u mnogim područjima simptomi ne prijavljuju.

Zdravstveni radnici se suočavaju sa oružanim sukobima, lošom putnom infrastrukturom, nedostatkom opreme, nepovjerenjem stanovništva i dezinformacijama, dok su pojedini centri za liječenje preopterećeni.

Medicinske ekipe se suočavaju i sa nasiljem lokalnog stanovništva, a dio zaposlenih štrajkuje zbog kašnjenja isplata i neisplaćenih zarada.

U subotu je u mjestu Bafvasende, u provinciji Čopo, tokom intervencije zbog sumnje na ebolu ubijena medicinska sestra, dok je još jedan zdravstveni radnik teško povrijeđen.

Epidemija je dodatno opteretila zdravstveni sistem Konga i poremetila redovne zdravstvene usluge, uključujući vakcinaciju djece, ističe AP.

Strah od zaraze i izolacije odvraća trudnice od odlaska u bolnice, a u pojedinim provincijama stopa smrtnosti trudnica udvostručila se ubrzo nakon proglašenja epidemije.

Pored zdravstvenih posledica, epidemija je prekinula školovanje djece i dodatno pogodila porodice koje se već suočavaju sa teškim životnim uslovima.