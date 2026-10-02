U najgoroj epidemiji ebole u istoriji Konga preminulo je više od 4.000 ljudi, dok stručnjaci upozoravaju da je stvarni broj žrtava daleko veći zbog otkazivanja zdravstvenog sistema i otežanog pristupa terenu.

Izvor: str / Xinhua News / Profimedia

Broj smrtnih slučajeva u aktuelnoj epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 4.000. Prema poslednjim podacima zdravstvenih vlasti, zabilheženo je 4.018 smrtnih slučajeva među 8.300 potvrđenih slučajeva u sedam provincija. Ukupno se oporavio 2.162 pacijenta, dok je stopa smrtnosti među potvrđenim slučajevima 48,4 odsto.

Epidemiju izaziva virus Bundibudžo, a počela je u maju ove godine u provinciji Ituri. Od tada se proširila na više područja, uključujući Sjeverni i Južni Kivu. Svjetska zdravstvena organizacija je ranije upozorila da je ovo najveća epidemija ebole ikada zabilježena u Demokratskoj Republici Kongo.

Stvarni broj žrtava mogao bi biti veći

Međunarodna humanitarna organizacija "Ljekari bez granica" (MSF) upozorila je da bi stvarni broj oboljelih i preminulih mogao biti znatno veći od zvaničnih podataka.

During an Ebola outbreak, fear can keep families away from health facilities. But the other diseases threatening children do not disappear. In DRC, health workers are continuing to deliver routine childhood vaccines while responding to Ebola, helping ensure that one health emergency does not create another down the line. As one mother put it: “We have to put children’s health first, because children are tomorrow’s future.” — Gavi, the Vaccine Alliance (@gavi)October 2, 2026

Organizacija navodi da postoje ozbiljni nedostaci u nadzoru i otkrivanju slučajeva, što otežava precizno utvrđivanje razmera epidemije. Lekari bez granica su ranije upozorili da se epidemija brzo širi i da odgovor zdravstvenih službi ne prati njen dramatičan razvoj.

Najgora epidemija u istoriji Konga

Trenutna epidemija je već nadmašila epidemiju ebole koja je trajala od 2018. do 2020. godine u Demokratskoj Republici Kongo i sada se smatra najvećom i najsmrtonosnijom u istoriji te zemlje.

Globalno, epidemija ebole u Kongu je trenutno druga najveća ikada zabilježena, odmah posle razorne epidemije u Zapadnoj Africi iz perioda 2014-2016. godine, koja je pogodila Gvineju, Liberiju i Sijera Leone.

More than 4,000 deaths recorded in DR Congo Ebola outbreakhttps://t.co/ru7tU8agpX — Sky News (@SkyNews)October 2, 2026

Zdravstvene vlasti i međunarodne organizacije nastavljaju praćenje i primjenu mjera za sprječavanje širenja virusa, ali situaciju dodatno pogoršavaju bezbjednosna nestabilnost, nepoverenje lokalnog stanovništva i otežan pristup najugroženijim područjima, javljaju agencije.