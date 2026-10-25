Aerodrom "Kralj Kalid" u Rijadu ponovo uspostavlja letove, uprkos prijetnjama jemenskih Huta koji ga smatraju vojnim ciljem.

Izvor: DawnNews English Youtube printscreen

Saudijska Arabija saopštila je danas da je njen glavni aerodrom u Rijadu djelimično obnovio rad na dva terminala, uprkos novim pretnjama jemenskih Huta da će ga ponovo gađati.

Kako je saopšteno, na terminalima 1 i 2 Međunarodnog aerodroma "Kralj Kalid" ponovo su uspostavljeni domaći i međunarodni letovi, iako Huti nastavljaju da lansiraju dronove i rakete ka saudijskoj prestonici, prenosi Al Džazira.

Portparol vojnog krila Huta Jahja Sari danas je ponovio upozorenje avio-kompanijama, aerodromskom osoblju i putnicima da ne koriste taj aerodrom, piše agencija Tačno.

Naveo je da aerodrom ostaje vojni cilj i da nikada neće biti bezbjedan.

Rad aerodroma bio je obustavljen 10. oktobra nakon napada za koji su odgovornost preuzeli Huti.

U tom napadu poginulo je 13 ljudi, a više od 300 je ranjeno, što ga čini najsmrtonosnijim napadom u Saudijskoj Arabiji u poslednjih više od deset godina.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je ranije ovog mjeseca da su Huti, u periodu od 1. do 11. oktobra, izveli 20 napada na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid".

(MONDO)