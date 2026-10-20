Velika Britanija poslaće borbene avione "Tajfun" Saudijskoj Arabiji kako bi zaštitila njene gradove i infrastrukturu od učestalih raketnih napada i napada dronovima jemenskih Huta.

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Velika Britanija poslaće borbene avione "Tajfun" u Saudijsku Arabiju kako bi zaštitila njene gradove i ključnu infrastrukturu od raketnih napada i dronova jemenskih Huta, koje podržava Iran. Britansko ministarstvo odbrane danas je objavilo da će avioni Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) sprovoditi odbrambene misije u saudijskom vazdušnom prostoru, ali neće izvoditi napade na položaje Huta u Jemenu.

London će Saudijskoj Arabiji poslati i vojni transportni avion A400M, kao i vojne savjetnike koji će pomagati saudijskim oficirima. Odluka predstavlja proširenje britanske vojne pomoći Rijadu nakon što su Huti posljednjih nedjelja intenzivirali napade na naftna postrojenja, aerodrome i drugu infrastrukturu, prenosi CNN.

"Napadi Huta su odvratni"

Britanski ministar odbrane Ves Striting osudio je napade na Saudijsku Arabiju i posebno izdvojio napad na međunarodni aerodrom u Rijadu.

"Kontinuirani napadi Huta na našeg saveznika Saudijsku Arabiju apsolutno su odvratni. Napad na aerodrom u Rijadu posebno pokazuje koliko su Huti spremni daleko da idu u eskalaciji situacije u regionu", poručio je Striting.

Dodao je da je upravo zbog nastavka napada odobrio dodatnu vojnu podršku Saudijskoj Arabiji. Naglasio je da će britanski avioni pomagati u zaštiti saudijskog vazdušnog prostora od projektila i bespilotnih letjelica, nadovezujući se na britansku opremu i osoblje koji se već nalaze u toj zemlji.

Britanija proširuje postojeću vojnu operaciju

Britanija je još u septembru pristala da pošalje avion RAF Vojadžer (Voyager) za snabdijevanje saudijskih borbenih aviona gorivom tokom leta. Ta misija će se sada produžiti za dodatnih 90 dana, dok će "Tajfuni" prvi put u sklopu proširene operacije direktno učestvovati u odbrani saudijskog vazdušnog prostora.

Britansko ministarstvo odbrane pritom je naglasilo da se novi borbeni zadaci "Tajfuna" odnose isključivo na odbranu od napada iz vazduha. Postojeća podrška snabdijevanju saudijskih aviona gorivom može, međutim, da uključuje i saudijske operacije protiv vojnih ciljeva Huta u Jemenu koji predstavljaju prijetnju po civile.

London upozorava da eskalacija sukoba u Persijskom zalivu može da poremeti snabdijevanje energijom, poveća životne troškove i nanese štetu britanskoj privredi. Istovremeno, britanske vlasti ističu da vojna podrška ne može da zamijeni političko rješenje rata u Jemenu.

Huti pojačali napade na Saudijsku Arabiju

Huti, koji kontrolišu dijelove Jemena, posljednjih nedjelja su intenzivirali napade balističkim projektilima i dronovima na Saudijsku Arabiju. Njihovi napadi uslijedili su nakon obnove sukoba sa snagama međunarodno priznate jemenske vlade, koju podržava Rijad.

Među najtežim incidentima bio je napad na međunarodni aerodrom "King Halid" u Rijadu početkom oktobra, u kojem je poginulo 13 ljudi. Napadi na saudijska naftna postrojenja dodatno su povećali zabrinutost zbog mogućih posljedica po regionalnu bezbjednost i snabdijevanje energentima.

Rat u Jemenu traje od 2014. godine i izazvao je jednu od najtežih humanitarnih kriza na svijetu. Huti uživaju podršku Irana, dok Saudijska Arabija podržava međunarodno priznatu jemensku vladu.