Vojska i hiljade policajaca izašli su na ulice Milana uoči novih masovnih protesta, dok vlasti strahuju od reprize žestokog nasilja i pljački.

Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia

Uoči najavljenih protesta u Milanu, italijanske vlasti rasporedile su vojsku i drastično pojačale bezbjednosne mjere, strahujući od ponavljanja nasilja koje je obilježilo prethodne demonstracije. Vlasti su u subotu poslale vojsku na ulice Milana uoči novih skupova koji su najavljeni u još nekoliko gradova širom zemlje.

Premijerka Đorđa Meloni najavila je paket hitnih mjera, uključujući raspoređivanje 500 vojnika u Milanu i znatno oštrije kazne za maloljetnike, koji su, prema podacima policije, činili većinu izgrednika prije nedelju dana.

Vidi opis Opsadno stanje u Milanu: Vojska i policija preplavili grad, strahuje se od novog talasa napada i pljački (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alessandro Bremec / IPA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Duilio Piaggesi / IPA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

U gradu je raspoređeno nekoliko stotina vojnika uz podršku čak 5.000 policajaca. Nadležne službe situaciju prate dronovima, kontrolišu željezničke stanice, na terenu su interventne jedinice, a policijski timovi prate i društvene mreže u potrazi za pozivima na nerede.

In diretta da Piazza Duomo: il primo fermo #Milano #sicurezza Immagini mie https://t.co/O8dANn9t68 — Annarita Briganti (@annaritab72)October 24, 2026

Gradonačelnik Milana Đuzepe Sala izrazio je veliku zabrinutost zbog mogućeg novog talasa nasilja tokom vikenda i podržao izlazak vojske na ulice. Prošlog vikenda demonstranti su lomili i pljačkali prodavnice u neposrednoj blizini centralnog gradskog trga Pjaca del Duomo.

Zvaničnici su potvrdili da će mjere bezbjednosti biti proširene i van strogog centra grada, zbog procene da bi demonstranti mogli da se premjeste u druge kvartove kako bi izbegli jake policijske snage.

Milanska policija je saopštila da je u prošlonedeljnim neredima i pljačkama učestvovalo oko 2.000 mahom veoma mladih osoba. Među njima su identifikovani strani državljani, ali i brojni Italijani druge generacije, osobe migrantskog porekla sa italijanskim državljanstvom.

Tokom dvodnevnih sukoba privedeno je 45 lica, od kojih su čak 34 maloljetnici. Bezbjednost je podignuta na najviši nivo i u Rimu, gdje je policija blokirala poznate trgovačke ulice i pojačala punktove oko centralnih trgova, dok su demonstracije zakazane u još najmanje sedam gradova.

Dove sono gli idranti? SPAZZATELE VIA; NON SI DEVE PERMETTERE PIÙ UN'OFFESA COSÌ A LA CITTÀ DI MILANO; MAI PIÙ, ATTIVISTI TORNIAMO IN TRINCEA,MILANO SI DIFENDE NON SI DEVE BLINDARE Alicia ErazoCommissario Internazionale dei Diritti Umani CIDHU Europa,Asia e Oceania — Alicia erazo (@ALICIAERAZO)October 24, 2026

U sklopu priprema za sprečavanje novog haosa, italijanska policija pretresla je 150 stanova u Milanu i drugim mjestima. Racije su sprovedene na adresama osoba za koje postoje operativna saznanja da pripremaju nerede, među kojima je i 51 maloljetnik.

Današnje proteste organizuje "Pokret 17. oktobar", a osim u Milanu i Rimu, najavljeni su u Torinu, Bolonji, Napulju i drugim centrima. Učesnici navode da protestuju zbog skoka troškova života, lošeg stanja u školstvu, ali i radi pružanja podrške Palestini.

Zbog straha od reprize divljanja maskiranih mladića sa kapuljačama, vlasnici radnji u Milanu i Napulju preventivno su zabili daske preko izloga.