Talas masovnih protesta protiv rastućih troškova života koji sedmicama potresa Francusku i Španiju, proširio se ovog vikenda na Italiju i Portugal, donoseći žestoke sukobe demonstranata sa snagama reda u Milanu i podizanje protestnog kampa u centru Lisabona.

Izvor: Enriquez/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Šetnja u centru Milana, organizovana u znak revolta zbog inflacije i udara na kućne budžete, počela je mirno, ali je ubrzo prerasla u nerede kada su maskirani pojedinci zasuli specijalne jedinice policije kamenicama i zapalili barikade napravljene od ugostiteljskog inventara.

Policija je odgovorila upotrebom suzavca i vodenih topova. U okršajima su povrijeđena najmanje dva policajca, a privedeno je oko 50 učesnika, među kojima je bio veliki broj maloljetnika.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni poručila je da je pravo na protest neprikosnoveno, ali da paljenje gradova to nije, naglasivši da su izgrednici zloupotrijebili skup kako bi sijali haos i držali gradove kao taoce. Gradonačelnik Milana Đuzepe Sala ocijenio je da su socijalni razlozi za protest razumljivi, ali da je nasilje nad policijom i uništavanje imovine nedopustivo.

Istovremeno, stotine građana u Lisabonu podigle su šatorsko naselje na trgu Rosio, zahtijevajući hitne mjere za rješavanje stambenog pitanja, po uzoru na sličan kamp u Madridu.

Zvanični podaci pokazuju da su cijene nekretnina u Portugalu između 2015. i 2024. godine skočile za 124 odsto – dvostruko brže od prosjeka Evropske unije – što je najteže pogodilo mlade i lokalno stanovništvo. Premijer Luis Montenegro izjavio je da razumije ogorčenje naroda, ali je upozorio političke protivnike da ne „uvoze klimu nestabilnosti koja nema uporište u portugalskom društvu“.

Socijalni gnjev tinja širom kontinenta. U Španiji je nedavno izbacivanje osamdesetsedmogodišnje žene iz stana zbog poskupljenja kirije od 230 odsto pokrenulo masovne demonstracije. Nakon što su desničarske partije u parlamentu odbile vladin paket zaštite stanara, premijer Pedro Sančez najavio je vanredne opšte izbore za kraj novembra.

U Francuskoj se nezadovoljstvo stanjem u školstvu pretvorilo u opštenarodni bunt protiv pada životnog standarda, pri čemu je u subotu privedeno više od 1.800 ljudi nakon što su protesti eskalirali u paljevine i nerede. Do eskalacije je došlo i u Albaniji, gdje su demonstranti palili automobile i bacali Molotovljeve koktele, a policija po prvi put upotrijebila gumene metke kako bi odbila napade na institucije.